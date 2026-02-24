İran’da korkunç helikopter kazası

İran’daki kazada en az 4 kişi öldü

İran‘ın İsfahan eyaletine bağlı Dorçi kentinde bir helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle meyve sebze haline düştüğü bildirildi.

Devlet televizyonu, düşen helikopterin görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde, helikopterin düşmesinin ardından çıkan yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği görülüyor.

Kazada pilot, yardımcı pilot ve meyve-sebze halinde çalışan iki tüccar da dâhil olmak üzere dört kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza sonrası ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Düşen helikopterin askeri mi yoksa ticari mi olduğu henüz netleşmedi.

Helikopter kazası böyle görüntülendi – Video