Aziz Yıldırım’dan Bebek Otel tepkisi

Aziz Yıldırım: Dikkatli haber yap

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak, ifadesinde uyuşturucu operasyonunun yapıldığı geceye ilişkin çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Ali Koç, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir ve Erdoğan Demirören’in aramadan önce otelden ayrıldıklarını söyleyen Altunbudak “Bu kişilerin aramadan 45 dakika önce nasıl ayrıldıklarını ben de bilmiyorum” ifadesini kullanmıştı.

Gazeteci Özlem Gürses ise YouTube yayınında Bebek Otel’de Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in o gün doğum günü partisi olduğunu bu yüzden Ali Koç, Nihat Özdemir gibi isimlerin otelde olduğunu belirtti.

Ancak Özlem Gürses’in yayında fotoğrafını kullandığı Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklamayla sert tepki gösterdi.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Özlem Gürses’in dijital medya kanallarında, fotoğrafım alakasız bir biçimde kullanılarak, Bebek Otel’le ilgili bir haberin içerisinde yer almıştır.

Ben 20 yılı aşkın bir süredir Bebek Otel’de bulunmadım. Dolayısıyla bahse konu haberdeki fotoğrafımın kullanımı yersiz ve yanlıştır.

Sayın Özlem Gürses nezdinde tüm basın dünyasından ricam, haberlerinizi yaparken çok daha dikkatli ve sorumlu davranmanızdır.

Saygılarımla,

Aziz YILDIRIM

Gazeteci Aytunç Erkin’e konuşan eski TFF Başkanı Nihat Özdemir ise şunları söyledi:

“Doğum günü yemeği vardı Papermoon’da. Yıldırım Demirören’in eşinin doğum günü yemeğindeydik. Sonra da Bebek Otel’e gidelim dediler. Oraya gittik. Çocuklar var, altı aileyiz. Yıldırım’ın büyük oğlu da var. 01.15’te ayrıldık eve gittik.”

“Sonrasında polis gelmiş. Ali Koç, Okan Buruk da oradaymış, görmedim. Dışarıda sol tarafta oturduk biz, bir saate yakın. Sonra da ayrılık mekandan.”

“Burada esas mesele şu: 28 Aralık’taki baskından sonra bir ay süreyle mühürlenen Bebek Otel nasıl açıldı? Otel müdürü “28 Aralık 2025 tarihinde otel mühürlendikten sonra nasıl açıldığına dair bir bilgim yoktur. Muzaffer Yıldırım otelin sahibidir. Bu konuyu o daha iyi anlatır.”

