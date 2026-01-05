İstanbul yeniden donacak

İstanbul eksi 11’leri görecek

İstanbul’da hava sıcaklığı lodosun etkisiyle 13-14 derecelerde seyrediyor.

Ancak bu sıcaklıkların ardından Perşembe günü Marmara’da şiddetli fırtına ve sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 8-10 derece birden düşecek

Cuma günü ise İstanbul’un bazı noktalarında kar ihtimali var

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, perşembe günü lodosta şiddetlenme olacağını belirtti. Çalışkan, “Perşembe ve cuma hava koşulları bizleri zorlayacak” diyerek uyardı.

Geçtiğimiz hafta yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışının ise 9 Ocak Cuma günü itibarıyla yeniden yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Cuma günü sıcaklığın sıfırın altında seyredeceği İstanbul’da 12 Ocak’ta ise hissedilen sıcaklığın eksi 11’e kadar düşmesi öngörülüyor.

Ankara’da ise Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri sağanak yağış, Cuma ve Pazartesi günleri karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.