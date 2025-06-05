İstanbul’da üç ilçede başkan vekili seçimi 11 Haziran’da yapılacak

İstanbul Valiliği Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine başkan vekillerinin belirleneceğini açıkladı. Valilikten yapılan duyuruda, ilgili üç belediye meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da toplanarak başkan vekilini seçeceği bildirildi.

Soruşturma sonrası görevden uzaklaştırma ve tutuklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklanmıştı. Tutuklama kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı bu isimleri görevlerinden geçici olarak uzaklaştırdı.

Görevden uzaklaştırılan başkanlar ve suçlamalar

İçişleri Bakanlığı 5 Haziran’da yaptığı açıklamada, görevden uzaklaştırılan toplam beş belediye başkanına ilişkin sürecin Anayasa’nın 127’nci maddesi ve Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “rüşvet almak” ve “icbar suretiyle irtikap” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, “rüşvet almak” suçlamasıyla İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana’daki iki ilçede de benzer süreç

Aynı dosya kapsamında Adana’nın Ceyhan ve Seyhan ilçelerinde görev yapan belediye başkanları da tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında da “icbar suretiyle irtikap” suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.