İşte Cristiano Ronaldo Sarayı!

Cristiano Ronaldo paraya kıydı

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ülkesinde bir saray yaptırdı.

35 milyon Euro’ya mâl olan ve yapımı 3 yıl süren sarayda yok yok.

Portekiz’in sahil kasabası Cascais’teki sarayda 8 yatak odası, saf altından muslukların bulunduğu çok sayıda banyo bulunuyor.

5 Şubat’ta 41 yaşına basacak olmasına karşın futbol kariyerine Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımınında devam eden Ronaldo‘nun sarayının dışında da çok sayıda ek bina yer alıyor.

Sarayda kapalı ve açık yüzme havuzu, jimnastik salonu, sinema, özel plaj, sığınık ve gizli tünel var.

Duvarların İtalyan mermeri ve Louis Vuitton yapımı olduğu belirtiliyor.

Ronaldo’nun futbolu bırakmasının ardından burada yaşayacağı öğrenildi.

Deneyimli futbolcu, Al Nassr’dan yıllık 200 milyon Euro maaş alırken 2020 yılında serveti 1 milyar Euro’ya ulaşan ilk sporcu olmuştu.

Ronaldo’nun şu andaki servetinin ise 1.6 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor.

