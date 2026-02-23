Victor Osimhen, Galatasaray’ı sildi

FutbolTürkiyeVideo

Victor Osimhen, profilinde yazan Galatasaray yazısını kaldırdı ve sarı-kırmızılılarla ilgili fotoğraflarını da sildi

NationalTurk NL23/02/2026
Victor Osimhen artık oynamayacak mı?

Galatasaray’da Victor Osimhen‘in durumu krizi de aştı.

Konyaspor maçında sakatlığını öne sürerek yurtdışına çıkan Nijeryalı forvetin 3 aydır maaşını alamadığı için oynamak istediği ileri sürülüyor.

Osimhen son olarak, sosyal medya platformlarında Galatasaray‘ın ismini ve fotoğraflarını sildi.

osimhen1 2

Bu arada Galatasaray’da Mauro Icardi’nin alacaklarının ödenmesi için kulübe ihtar çektiği öne sürülüyor.

Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane ve birçok futbolcunun da maaşlarını alamadığı için kulüp aramaya başladığı öne sürülüyor.

Galatasaray’da brüt maaşlar şöyle

1. Osimhen – €18,750,000

2. Leroy Sané – €11,250,000

3. Mauro Icardi – €7,500,000

4. Wilfried Singo – €6,000,000

5. İlkay Gündoğan – €5,630,000

6. Davinson Sánchez – €5,630,000

7. Lucas Torreira – €5,000,000

8. Barış Alper Yılmaz – €3,750,000

9. Gabriel Sara – €3,440,000

10. Yunus Akgün – €3,130,000

Osimhen partileri tercih etti – Video

