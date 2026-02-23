Victor Osimhen, Galatasaray’ı sildi

Victor Osimhen artık oynamayacak mı?

Galatasaray’da Victor Osimhen‘in durumu krizi de aştı.

Konyaspor maçında sakatlığını öne sürerek yurtdışına çıkan Nijeryalı forvetin 3 aydır maaşını alamadığı için oynamak istediği ileri sürülüyor.

Osimhen son olarak, sosyal medya platformlarında Galatasaray‘ın ismini ve fotoğraflarını sildi.

Bu arada Galatasaray’da Mauro Icardi’nin alacaklarının ödenmesi için kulübe ihtar çektiği öne sürülüyor.

Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane ve birçok futbolcunun da maaşlarını alamadığı için kulüp aramaya başladığı öne sürülüyor.

Galatasaray’da brüt maaşlar şöyle

1. Osimhen – €18,750,000

2. Leroy Sané – €11,250,000

3. Mauro Icardi – €7,500,000

4. Wilfried Singo – €6,000,000

5. İlkay Gündoğan – €5,630,000

6. Davinson Sánchez – €5,630,000

7. Lucas Torreira – €5,000,000

8. Barış Alper Yılmaz – €3,750,000

9. Gabriel Sara – €3,440,000

10. Yunus Akgün – €3,130,000

Osimhen partileri tercih etti – Video