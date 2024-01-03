Kasım Süleymani’nin mezarının yakınında patlama

İran’ın Kirman eyaletinde, Kasım Süleymani’nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında, bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda patlama meydana geldi.

Kirman’da, Süleymani’nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçeksen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.

İran’ın Kirman eyaletinde, Kasım Süleymani’nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında, bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İran’ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor.

Süleymani’nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran’ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor.

İran’ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani’nin mezarı yakınlarındaki iki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 73’e yükseldi

Kasım Süleymani kim?

Kasım Süleymani 11 Mart 1957’de dünyaya geldi. Süleymani, 1979 yılında İran İslam Devrimi’nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na katıldı. İran-Irak Savaşı’nda görev aldıktan sonra Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanı oldu. 1998 yılından 2020 yılındaki ölümüne kadar ise, yurt dışı operasyonlar ile ilgilenen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanı olarak görev yaptı. Askeri kariyerinde Lübnan’daki Hizbullah’ın askeri kanadının “gölge liderleri” olarak tanımlanmış Süleymani, Suriye İç Savaşı’nda Suriye Hükûmeti ve Beşşar Esad’ı destekleyen çatışmalarda ve 2015’te Rusya-İran-Suriye-Irak koalisyonunun kurulmasında rol oynadı.

3 Ocak 2020 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin İHA’lar ile Bağdat Uluslararası Havalimanı’na düzenlemiş olduğu saldırı sonucunda öldü. ABD yetkilileri, Süleymani’nin 29 Aralık 2019’da ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği çevresinde yapılan protesto gösterisinin arkasındaki kişi olmasını, İHA saldırısının nedeni olarak açıkladı.

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