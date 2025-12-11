Mehmet Akif Ersoy tutuklandı! Suçlamalar şaşırttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması, medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında olduğu dört şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Savcılığın tutuklama talep yazısında Ersoy’a yöneltilen suçlamalar arasında “uyuşturucu kullanımı”, “kullanılmasına yer ve imkan sağlama” ve “cinsel ilişkiden menfaat sağlama” başlıkları dikkat çekti. Soruşturmanın seyri, hem medya hem de yargı çevrelerinde geniş bir tartışma başlattı.

4 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest

Savcılıktaki sorguların ardından Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında tutuklama talep edildi. Mahkeme, dört isim için tutuklama kararı verdi. Elif Kılınç, Gizem Aybaktı, Dilara Yıldız ve Buse Öztay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy hakkında suçlamalar

Savcılığın sulh ceza hAkimliğine gönderdiği tutuklama istemli metinde, gizli tanık ifadeleri ve dijital delillerle desteklenen çok sayıda iddia yer aldı. Sevk yazısında, şüphelilerin “suçtan kurtulmaya yönelik savunma” yaptığı belirtilerek şu değerlendirmelere yer verildi. Şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri, uyuşturucu kullanımı sonrası ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği, Mehmet Akif Ersoy’un kadınları çevresindeki kişilerle ilişkiye sokarak “sektörel ve maddi menfaat sağladığı” iddia edildi. Savcılık, Ersoy ve diğer üç şüphelinin suçları “fikir ve eylem birliği içinde” işlediğini belirtti.

TMSF Ersoy’u görevden uzaklaştırdı

Gözaltının ardından TMSF, Mehmet Akif Ersoy’u Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden aldı. Habertürk’ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Nur Köşker’den taciz iddiası

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, yaşananların ardından yaptığı açıklamada Ersoy tarafından uzun süre tacize uğradığını belirterek çarpıcı iddialarda bulundu. Köşker, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Benim evli olduğum dönemden başlayan ve çok uzun süreli bir taciz süreci var. İşte asansör kapısını tutup bilmem neler falan. Sonra attığı saçma sapan mesajlar var. ‘Sabah bülteninde LED’in önüne geç. Bacaklarını göreyim. Masanın arkasına saklamışlar’ bilmem neler. Böyle bir genel yayın yönetmeni olabilir mi ya?”

Köşker, Ersoy’un kendisini ekrandan almakla tehdit ettiğini belirterek şöyle devam etti:

“En son işte o asıl bomba kısmı. Beni ‘Oturur masada haber yazarsın’ diyerek ekrandan almakla tehdit etmişti. Sonrasında ‘Ben istifa edeyim gideyim’ dedim ve çıktım öyle.”

Ünlü spiker, yaşadığı süreç nedeniyle bir yıl işsiz kaldığını ve ülkeyi terk ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Ardından bir sene işsiz kaldım o geri zekalı yüzünden. Hayatımın en zor dönemini yaşadım. En son artık ‘Olmayacak herhalde bu ülkede’ deyip ülkeyi terk ettim. Kıta değiştirdim o adam yüzünden.”

“Neden sustun?” sorusuna yanıt

Köşker sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkes neden bu zamana kadar sustun diyor. Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı.”

Köşker, LED önüne geçmesini isteyen mesajı da şöyle aktardı: “Sabahın 5’inde ‘Endamını masanın arkasına saklamışlar, yönetmene söyle LED’in önüne geç’ diye mesaj atan Genel Yayın Yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu.”

Soruşturmanın geçmişi

Geçtiğimiz hafta birçok televizyon spikerinin gözaltına alınmasıyla gündeme gelen soruşturma, jandarma tarafından alınan ifadeler ve Adli Tıp testlerinin ardından genişletilmişti.

Ersoy, 9 Aralık’ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştı.

