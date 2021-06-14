38 Karısı, 89 Çocuğu, 36 Torunu Vardı!

Çok eşliliği savunan dini bir mezhebin başı olan Ziona Chana geride 38 eş, 89 çocuk ve 36 torun bırakarak öldü.

Chana’nın diyabet ve hipertansiyondan muzdarip olduğu bildirildi.

Doktorlar, PTI haber ajansına, Chana’nın durumunun, köyü Baktawng Tlangnuam’daki evinde kötüleştiğini söyledi. Pazar akşamı hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Chana’nın gerçekten de dünyanın en büyük ailesinin başı olup olmadığını söylemek zor, çünkü unvanı talep eden başkaları da var.

Chana’nın ailesinin tam olarak kaç kişiden oluştuğu da tam olarak bilinmiyor. Raporlardan biri Chana’nın 39 karısı, 94 çocuğu, 33 torunu ve bir torununun torunu olduğunu iddia ediyor ve bu da 181 kişiye kadar çıkıyor.

Chana’nın büyük ailesi 4 katlı 100 odalı bir binada yaşıyor. Yerel basına göre, eşleri Chana’nın özel yatak odasının yakınında bir yatakhaneyi paylaşıyor.

Konak, eyalette önemli bir turistik cazibe merkezi ve dünyanın dört bir yanından insanlar, ailenin yaşam tarzına bir göz atmak için köyü ziyaret ediyor.

Reuters haber ajansına göre Chana 1945’te doğdu. Kendisinden üç yaş büyük olan en büyük karısıyla 17 yaşındayken tanıştı.

Aile, yaklaşık 2.000 takipçisi olan bir Hıristiyan tarikatı olan Chana Pawl’a mensup.

Erkekler için çok eşliliğe izin veren mezhep, 1942’de Chana’nın büyükbabası tarafından kuruldu.