Eğlence

Bruce Springsteen Sahnede Yere Düştü

Amerikalı rock müzik devi Bruce Springsteen Amsterdam konserinde sahnede düştü ve hayranlarını kısa süreli de olsa korkuttu.

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Bruce Springsteen Sahnede Yere Düştü

Bruce Springsteen, Amsterdam’daki bir konserde beklenmedik bir şekilde yere düştü. Rock müzisyeni sendeledi ve bir an hareketsiz kaldı.

Bruce Springsteen, geçen hafta sonu Amsterdam’da bir konser sırasında ayağı takılarak yere düştü. Twitter’da paylaşılan görüntülerde “Patron” lakaplı şarkıcı basamağı çıkmak isterken ayağı takılıyor.

Elinde bir gitarla Springsteen, görünüşe göre bir basamağı kaçırarak sahnede merdivenlerden yukarı koştu. Tökezledi, düştü ve kısa bir süre sırtüstü kaldı. Grup arkadaşları ona yardım etti, ancak ABD’li şarkıcının iyi olduğunu hemen anladı. Tekrar ayağa kalktı, yüzünü buruşturdu “Herkese iyi geceler!” diyerek şaka yaptı.

Bruce Springsteen 2023 Konserleri: “Patron” Avrupa’ya Geliyor

Rock yıldızının konseri sorunsuz bir şekilde tamamladığı öğrenildi.

Grubu E Street Band ile dünya turnesini sürdüren sanatçı Avrupa’da birçok konser verecek.

Bruce Springsteen Konserleri

73 yaşındaki yıldız, 2021’de tüm şarkılarının haklarını 500 milyon dolara Sony Music Entertainment’a satmıştı.

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