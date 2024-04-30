Hamas ateşkes teklifini kabul edecek mi?

ABD dışişleri bakanı, Hamas’ın İsrail’in Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin “olağanüstü cömert” teklifini kabul edeceğini umuyor.

Hamas 40 günlük teklifi kabul eder mi?

Antony Blinken, Hamas heyetinin Mısır ve Katar’dan arabulucularla yeni öneriyi tartıştığı sırada açıklama yaptı.

Teklif, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 40 günlük bir ateşkes ve yerinden edilmiş ailelerin kuzey Gazze’ye geri dönmesine izin verilmesi ihtimalini içeriyor.

Bildirildiğine göre, Hamas’ın kalıcı ateşkes talebini karşılamak amacıyla sükunetin yeniden sağlanmasına ilişkin yeni ifadeler de içeriyor.

Mısır’ın devlete bağlı Al Qahera televizyonu, Hamas heyetinin Kahire’den ayrıldığını ve teklife yazılı bir yanıtla geri döneceğini söyledi.

İsrail hükümeti baskı altında

İsrail hükümeti, küresel müttefikleri ve rehinelerin aileleri tarafından bir anlaşmaya varılması konusunda giderek artan bir baskıya maruz kalıyor.

İsrail, grubun 7 Ekim’de güney İsrail’e sınır ötesi saldırısına yanıt olarak Hamas’ı yok etmek için askeri bir harekat başlattı; bu saldırıda yaklaşık 1.200 kişi öldü, 253 kişi de rehin alındı.

Bölgenin Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre, o tarihten bu yana Gazze’de 34.480’den fazla insan öldürüldü.

Kasım ayında ateşkes yapılmıştı

Kasım ayında varılan anlaşmaya göre Hamas, bir haftalık ateşkes karşılığında 105 rehineyi ve İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 240 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

Mısır, Katar ve ABD’den arabulucular, haftalardır çatışmalara bir kez daha ara verilmesini ve İsrail’in hâlâ tutulduğunu söylediği, en az 30’unun öldüğü tahmin edilen 133 rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacak yeni bir anlaşmaya aracılık etmeye çalışıyor.

Hamas teklifi reddetmişti

Bu ayın başlarında Hamas, İsrail’in altı haftalık ateşkes ve yüzlerce Filistinli mahkum karşılığında 40 kadın, çocuk, yaşlı veya hasta rehinenin serbest bırakılması yönündeki önerisini reddetti.

Hamas, İsrail askerlerinin Gazze’den tamamen çekilmesini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönmesini sağlayacak kalıcı ateşkes taleplerine sadık kaldığını söyledi.

Kahire’deki görüşmelere yakın bir kaynak BBC’ye İsrail’in yeni teklifinin önceki tekliflerden önemli ölçüde farklı olduğunu söyledi.

Cumartesi günü, Axios haber sitesi İsrailli yetkililerin, teklifin, insanların Kuzey Gazze’ye geri dönme isteğini ve İsrail birliklerinin bölgeyi bölen ve hareket özgürlüğünü engelleyen doğu-batı koridorundan çekilmesini de içerdiğini söylediğini aktardı.

Yetkililer, anlaşmanın “anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasının bir parçası olarak sürdürülebilir bir ateşkesin kurulmasının tartışılması” isteğini de içerdiğini söyledi.

Bu arada İsrailli yetkililer ve bir diplomat Pazartesi günü New York Times ve Financial Times’a İsrail’in ilk aşamada serbest bırakılan rehine sayısını 40’tan 33’e düşürmeye hazır olduğunu söyledi.

Hamas yalnızca İsrail’in yeni önerisini incelediğini kamuoyuna açıkladı ancak adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili Pazar günü AFP haber ajansına “İsrail’in yeni engelleri olmadığı sürece atmosferin olumlu olduğunu” söyledi.

“Teklifin içeriğine ilişkin Hamas’ın sunduğu gözlem ve soruşturmalarda önemli bir sorun yok.” diye eklediler.

Blinken ayrıca, birçok Avrupalı ​​ve Arap mevkidaşının katıldığı Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Riyad’daki toplantısında da iyimserliğini dile getirdi.

“Hamas’ın önünde İsrail açısından olağanüstü, derecede cömert bir teklif var. Ve şu anda Gazze halkı ile ateşkes arasında duran tek şey Hamas’tır” dedi.

“Karar vermeleri gerekiyor ve hızlı bir şekilde karar vermeleri gerekiyor… Ve doğru kararı vereceklerini umuyorum.”

Mısır Dışişleri Bakanı da umutlu

Ülkesi İsrail-Hamas müzakerelerinde Katar’la birlikte arabuluculuk yapan Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry de “umutlu” olduğunu söyledi.

“Teklif her iki tarafın tutumunu dikkate aldı ve ılımlılık sağlamaya çalıştı” dedi. “Her iki tarafın kararlarını etkileyecek faktörler var, ancak umarım her şey gerçekleşir.”

Pazar günü ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinin müzakerelere odaklandığı söyleniyor.

Ayrıca, Gazze’ye ulaşan yardımlarda yakın zamanda yaşanan artışın sürdürülmesi ihtiyacını da tartıştılar ve ABD’nin, bir milyondan fazla yerinden edilmiş insanın barındığı güneydeki Refah kentine yönelik geniş çaplı bir saldırıya karşı devam eden muhalefetini de tartıştılar.

Yerel sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri, İsrail’in Refah’ta gece boyunca üç eve düzenlediği hava saldırılarında en az 22 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

AFP’ye konuşan AFP’ye konuşan Abu Taha adlı bir adam, “Bütün dünyanın kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmasını talep ediyoruz. Bu kadar yeter” dedi.

ABD, Gazze‘nin kuzeyine 25 binden fazla öğüne denk gelen insani yardımı havadan indirdi.

Hipokrat öneriyor: Merdiven çıkmak uzun yaşamaya yardımcı olabilir mi?