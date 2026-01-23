Fenerbahçe Beko, EuroLeague’da tam gaz

Fenerbahçe Beko eze eze kazandı

Fenerbahçe Beko, son şampiyon unvanını taşıdığı EuroLeague’de İspanya’nın Baskonia takımını ezdi geçti.

Sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-20 önde tamamladığı karşılaşmanın devresine de 42-38 üstün girdi.

Kanarya, üçüncü çeyrek sonunda farkı iyice açtı: 69-50

Karşılaşmadan da 84-71 galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, EuroLeague’de son 8 maçında 7, 23 karşılaşmada ise 16. galibiyetini elde etti.

84-71

FENERBAHÇE BEKO-BASKONİA

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya) ve Robert Vyklicky (Çekya)

1. PERİYOT: 21-20

2. PERİYOT: 21-18 (42-38)

3. PERİYOT: 27-12 (69-50)

4. PERİYOT: 15-21

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 12, Talen Horton Tucker 21, Nicolo Melli 5, Devon Hall 10, Khem Birch 2, Wade Baldwin 11, Nando De Colo 11, Onuralp Bitim 5, Mikael Jantunen 2, Metecan Birsen 2, Armando Bacot, Melih Mahmutoğlu 3

BASKONİA: Trent Forrest 5, Rodins Kurucs 10, Gytis Radzevicius, Khalifa Diop 6, Rafa Villar 2, Eugene Omoruyi 14, Kobi Simmons 13, Timothe Luwawu Cabarrot 9, Matteo Spagnolo 2, Mamadi Diakate 7, Clement Frisch 3