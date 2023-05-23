Belediye Başkanına Göre “İnsanlar Azdığı İçin” Deprem Olmuş!

Prof. Dr. Naci Görür’ün “fay hattı”yla ilgili açıklamalarını anımsatarak “Ben de bilim adamıyım” diyen Gürkan, “İnsanoğlu ne zaman azmışsa buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştır” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın seçim için ziyaret ettiği bir evde depremle ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada yayınlanan videoda Prof. Dr. Naci Görür’ün “fay hattı”yla ilgili açıklamalarını hatırlatan Gürkan, depremin nedenini “insanların azmışlığı”yla açıkladı.

Videoda Gürkan şunları söylüyor:

“Ben de bir bilim adamıyım, ben de öğretmenim bu Naci Görür var onun açıklamaları tabi deprem fay hatları var bu bilimsel raporlar… Ama Cenab-ı Allah’ın Kuran’ı Kerim de ayetleri var, insanlara nasihatleri var. İnsanoğlu ne zaman azmışsa buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştır. Onun için biz kendi durumumuzu düzeltmedikçe Allah bizim durumumuzu düzeltmez. Ayeti kerimede var ‘Bir Millet kendini düzeltmedikçe Allah o milletin durumunu düzeltmez. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ama bizim vatandaşlarımız çok kadirşinas vatandaş. Ben vatandaşımızda en ufak böyle bir şey görmedim. Bu tarz provakatif şeyler bin kişiden, on bin kişiden biri çıkıyor. O da çıkacak ki o binlerce insanın kıymetini bilelim.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a göre "İnsanlar azdıkları için" deprem olmuş! pic.twitter.com/ELy5st5rd5 — NationalTurk (@nationalturkcom) May 23, 2023

Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından Selahattin Gürkan’ın sözlerine tepki gösterdi:

“Şimdi haberlerde izledim. Malatya Belediye Başkanı depremde yıkılan evleri ve ölen canlarımızı azdıkları için böyle bir sonuçla karşılaştıklarını ima ediyor ve bir vesile ile benim de adımı kullanıyor. Bilim insanları yıllarca önceden depremin Malatya’ya gelmekte olduğunu söylediler. Ben her vesileyle Malatya’yı, Erkenek’i, Sinciki’i uyardım. Defalarca Malatya’ya depremin gelmekte olduğunu, önlem alınması gerektiğini söyledim. Valilik ve Belediye huzurunda konuşmalar yaptım, İnönü Üniversitesinde konferanslar verdim. Canlarımızı korumak için kılını dahi kıpırdatmayan yerel yönetici temsilcisi şimdi Malatya’nın güzel insanlarını ve ölen canlarımızı azdıkları için öldüler diye suçluyor. Bir doğa olayını kutsal inançlarımızı da lekeleyecek şekilde yorumlayan bu bilgisiz zatı tüm Malatyalılara şikayet ediyorum. Gereğini yapacağınızdan hiç kuşku duymuyorum. Sevgiyle”

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