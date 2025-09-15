Kenan Tekdağ adli kontrolle serbest

Kenan Tekdağ, Turgay Ciner’in de sağ koluydu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Can Holding’in yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Son gelişmeye göre Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kenan Tekdağ kimdir?

Mehmet Kenan Tekdağ, 1956 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde doğdu. 68 yaşında olan Tekdağ, evli ve üç çocuk babası. Hukuk eğitimi aldıktan sonra medya sektöründe çeşitli görevler üstlendi.

Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Mezuniyetinin ardından Cumhuriyet Savcılığı görevi yaptı. 1984 yılında serbest avukatlık mesleğine başladı. Hukuk alanındaki deneyimini medya sektöründe kullandı.

Tekdağ daha sonra Ciner Grubu bünyesinde çalışmaya başladı. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği görevini de üstlendi.

Turgay Ciner’in medya sektöründen çekilme kararının ardından Tekdağ, Can Grubu’nun medya yatırımlarını yönetme görevini aldı.

11 Eylül’de ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltiliyor.

TMSF kayyum olarak atandı

TMSF’den Can Holding ile ilgili sürece ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada TMSF’nin holdinge kayyum olarak atandığı söylendi:

“İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır.

Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır.

Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.

Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir.”

Habertürk ve Show TV’ye el konuldu

Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen adli soruşturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.