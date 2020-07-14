Kastamonu’da Arazi Cinayeti

Yuva köyündeki olayda alınan bilgilere göre 50 yaşındaki Hüseyin Demircioğlu tabancayla vurularak öldürüldü. Kastamonu cinayet haberi ile ilgili detaylar;

Edinilen bilgilere göre Kastamonu merkezine bağlı yuva köyünde Hüseyin Demircioğlu ile 54 yaşındaki N.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Aralarında daha önce de husumet bulunduğu bildirilen ikilinin tartışması sırasında N.K. Hüseyin Demircioğlu’nu tabancayla vurdu.

Yakınlarının özel araçla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı Demircioğlu yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet sonrası ormana kaçan N.K. daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Cinayet nedeniyle gerginliğin bulunduğu köyde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.