Badavut Plajı: Bir Ayvalık Harikası

Ayvalık Sarımsaklı’da yer alan Badavut Plajı 1 buçuk kilometrelik uzunluğuyla Sarımsaklı’nın kalabalığından kaçanları ağırlıyor. Geçtiğimiz yıl çıkarılan kararla tam koruma altına alınan Badavut Plajı ile ilgili bilgiler haberimizde.

Çok daha uzun ve popüler olan Sarımsaklı plajının batı tarafında yer alan Badavut, Ayvalık plajları arasında daha az kişinin bilmesi nedeniyle biraz da gizli cennet olarak biliniyor. Sarımsaklı’ya nazaran Badavut’ta deniz suyu biraz daha ılık. Sığ deniziyle çocuklu ailelerin de ilgi gösterdiği Badavut boyunca ücretli işletmeler var. Ancak havlunuzu atıp para ödemeden rahatça denize girebileceğiniz alanlar da mevcut.

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Sarımsaklı plajı ile arasında yer alan ormanlık alan nedeniyle fazla rüzgar almayan bölge sakin deniziyle biliniyor.

Badavut Plajı’na Nasıl Gidilir?

Özel araçla gidiyorsanız Sarımsaklı beldesinin bitişinden Badavut tabelalarını takip etmeniz yeterli. Ayvalık merkezinden kalkan Sarımsaklı minibüslerinin son durağı ise Badavut Plajı. Şeytan Sofrası’nın eteklerinde yer alan Badavut Plajı geçtiğimiz yıl doğal sit alanı ilanı edilerek “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil edildi.

Badavut Plajı Denizi Nasıl?

Komşusu Sarımsaklı Plajı’ndan daha korunaklı bir konuma sahip Badavut çocuklu ailelerin veya yüzme bilmeyenlerin de gözdesi durumunda. Daha az rüzgar alan Badavut sakin ve sığ deniziyle muhteşem bir deniz deneyimi sunuyor. Sarımsaklı kadar geniş olmasa da altın rengi kumları ile denizin ve kumun tadını çıkarabilirsiniz.

Badavut bölgesinde fazla otel bulunmuyor. Olanlar da mütevazı, pansiyon tarzında tesisler. Bölgeye genelde yazlık sahibi yerli turistler ilgi gösteriyor.