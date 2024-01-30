Venedik Karnavalı nedir? İşte tarihi kökeni

Venedik Karnavalı’nın neden kutlandığı, kökenleri, festivale katılmayanların bile merak ettiği konulardan. Peki Venedik Karnavalı nedir?

Karnavalın kökeni, modern gerçekliğinden son derece uzaktır.

Venedik Karnavalı, Venedik Cumhuriyeti’nin düşmanı Patrik veya Aquileia’ya karşı kazandığı zaferin kutlanması amacıyla 1162’de başladı.

Venedik halkı, dans etmek ve zaferlerini kutlamak için San Marco Meydanı’nda toplandı.

O zamandan beri zafer Venedik sokaklarında kutlanıyordu. Zaman geçtikçe karnaval kendi adına kutlanmaya başlandı ve eğlenceye katılanların çoğunun muhtemelen bunun nasıl başladığına dair hiçbir fikri yoktu.

Bu sadece çok eğlenmek için bir bahaneydi!

Venedik Karnavalı, Venedik’in Kutsal Roma İmparatoru II. Francis’in yönetimi altında olduğu 1797’de yasaklanana kadar birkaç yüzyıl boyunca devam etti.

O dönemde Venediklilerin kimliklerini gizlemek için maske kullanmaları da yasaklanmıştı.

19. yüzyılda festival ara sıra kısa sürelerle geri geldi, ancak bugün bilinen devasa halka açık gösteriler ve şenliklerden yoksun olduğundan her zaman özel olarak uygulandı!

1979’a atlarsak… İtalyan hükümeti, Venedik’in kültürünü ve ekonomisini canlandırmak için Venedik’in festival mirasıyla yeniden bağlantı kurmasına yardım etmeye karar verdi.

Şehrin turizm endüstrisine de ilgide belirgin bir artış görüldü.

Bunun İtalyan hükümetinin çok iyi bir fikri olduğunu söylemeye gerek yok ve Venedik Karnavalı yıllar geçtikçe büyüyerek dünyanın en büyük ve en popüler kutlamalarından biri haline geldi.

Venedik Karnavalı tarihi kökenleri

Maskeler ve milyonlarca insan, gösteri, coşku. Peki Venedik Karnavalı tam olarak nedir?

Bu asırlık, Büyük Perhiz öncesi mega partiyi biraz daha iyi tanıyalım.

​Venedik Karnavalı’nın tarihini ve merak ettiklerini keşfetmek, İtalya’da yüzyıllar önce hüküm süren alışkanlıklara ve geleneklere doğru bir yolculuğa çıkmak anlamına gelir.

Venedik, MS 1162’den bu yana Karnavalı ara sıra kutlamaktadır.

Karnavalın kökeni Orta Çağ’a kadar uzanıyor.

Halk eğlencesi fikrinin ilk kez dile getirildiği MS 1094 yılında Doge Vitale Falier’in bir belgesinde ilk kez karşımıza çıkıyor.

Festivalde çok eski iki geleneğin de kökleri vardı: Roma’da, sosyal düzenin sakinleri tarafından alaşağı edildiği bir festival olan Saturnalia vardı.

Bu günü köleleştirilmiş insanlar ve özgür vatandaşlar, müzik ve çılgın danslarla kutlamak için şehre akın etti.

Bu arada Yunanlıların Dionysos kültleri vardı; yani, alayların ve maskeler ve sembolik temsillerin yer aldığı tiyatro gösterilerinin yapıldığı büyük dini festivaller.

Sloganı şuydu: “Yılda bir kez, hiçbir frenin ya da kısıtlamanın olmaması kabul edilebilir.”

Venedikliler bu nedenle antik Yunan ve Roma şenliklerini (1162’de) yeniden yorumladılar.

Karnaval, 1296 yılında Cumhuriyet Senatosu’nun bir talimatıyla Lent’in başlamasından bir gün önce resmi tatil ilan edilmesiyle “resmi” hale geldi.

Venedik’i MS 697’den MS 1797’ye kadar yöneten Doge’ler, halka, özellikle de daha mütevazı sınıflara, şenlik ve kutlamalara adanmış bir dönem vermek için Karnaval’ı teşvik etti.

Venedik Karnavalı’nda neden maske takılıyor?

Venedik Karnavalı’nda maskeler tam bir anonimliği garanti ediyordu.

Toplumsal bölünmelerin bir nevi ortadan kaldırılması, vatandaşların yetkililerle ve aristokrasiyle kamuoyu önünde alay etmesine olanak tanıdı.

Bu kutlama, Venedik Cumhuriyeti’nin ahlak ve kamu düzeninin dayattığı katı sınırların yarattığı gerilim ve hoşnutsuzluğun çıkış noktasını temsil ediyordu.

Karnavalın Dönüşü

1979’da, Araf’ta neredeyse iki yüzyıl geçtikten sonra Venedik Karnavalı, uhrevi gelenekleriyle, bazı yurttaş derneklerinin girişimi ve Venedik Belediyesi Teatro la Fenice’nin katkısıyla küllerinden bir anka kuşu gibi yeniden doğdu.

Mevcut Venedik Karnavalı, dünyanın her yerinden milyonlarca ziyaretçiyi çeken önemli ve muhteşem bir turizm etkinliği haline geldi.

Tarihi ve donanımıyla benzersiz sayılan bu festivale katılmak için turistler kente akın ediyor.

Karnaval genellikle Fat Perşembe’den önceki Cumartesi gününden Fat Salı gününe (13 Şubat) kadar 11 gün sürer.

Gezici tiyatrolar, danslar, komedi, özel galalar ve romantik karşılaşmalarla bir dünyanın cazibesini kutlamak için herkesin maskeli olduğu, neşe ve şakacı bir atmosferde şehrin sokaklarında gerçekleşiyor.

Venedik Karnavalı’ndaki gelenekler

Geleneksel etkinlikler arasında Maries Bayramı, Meleğin Uçuşu veya Colombina’nın Uçuşu yer alır.

1999’da yeniden başlatılan antik Maries Bayramı, Karnavalın ilk Cumartesi günü öğleden sonra bayrak sallayanlar, müzisyenler ve nedimelerle birlikte Piazza San Marco’ya doğru ilerleyen on iki Maries’in geçit töreninden oluşur.

Ardından en güzeli “Yılın Maria’sı” seçilerek para ödülünün sahibi oluyor.

Meleğin Uçuşu veya Colombina’nın Uçuşu Karnavalın ilk Pazar günü yapılır. Merkezi açılış etkinliklerinden biridir.

Mekanik bir güvercin San Marco Campanile’sinden Palazzo Ducale’ye iniyor.

Yarı yolda, karnındaki gizli bir kapı açılıyor ve kalabalığa konfeti ve şekerler saçıyor. Bu, 2001 yılında güvercinin yerini uygun şekilde koşumlanmış bir kadının almasına kadar bir gelenekti.

Venedikliler için maskeler her zaman çok önemliydi. Yüzyıllar boyunca, Noel’in ertesi gününden Kül Çarşambası’ndan önceki güne kadar bunları giymelerine izin verildi.

Yılın diğer zamanlarında da giyilen Venediklilerin yılın altı ayına kadar maske takması duyulmamış bir şey değil!

Maskeler, genel olarak içine kapanık ve “sosyete” Venediklilerin kumar veya diğer sınıflara karışmak gibi riskli işlere katılmasına izin veriyordu.

Maskeler insanları karakterlerinden çıkarıp kısa bir süreliğine de olsa başka birine dönüşmelerine olanak sağladı.

​Bu dönemde Venedik’te kesinlikle eğlence sıkıntısı yaşanmıyor.

San Marco Meydanı maskeli ve kostümlü yerli halk ve turistlerle dolu şenlikli ve neşeli bir meydana dönüşüyor.

Yiyecek tezgahlarında genellikle ünlü şeftali Bellinis’ten frittele’ye veya kızarmış hamur gibi yerel ürünler satılır.

Çoğu etkinlik aile dostudur ve katılım ücretsizdir, bazıları ise bilet ve giriş ücreti gerektirir.

Birçok geçit töreninde çizgi film karakterleri gibi giyinmiş çocuklar yer alıyor.

Müzik festivalleri sokakları dolduruyor ve “sadece davetlilerin katıldığı” maskeli balolar oldukça yaygın.

Karnaval, Shrove Tuesday’de muhteşem havai fişek gösterileriyle sona eriyor ve Venedik yavaş yavaş gündelik hayata dönüyor.

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