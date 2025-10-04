Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye’ye getirildi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlenen İsrail saldırısında alıkonulan aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, bugün saat 15.50’de İstanbul Havalimanı’na indi.

İsrail’in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı’ndan hareket eden uçakta, 36 Türk ve 23 Malezyalı dahil olmak üzere toplam 137 kişi bulunuyordu. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin ifadeleri alınacak

İsrail’in uluslararası sularda Türk vatandaşlarını alıkoymasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aktivistlerin ifadelerine başvuracak.

Aktivistlerin önce Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda sağlık kontrolünden geçirileceği, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yönlendirilerek işlemlerinin tamamlanacağı öğrenildi.

Dışişleri’nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı, 36 Türk vatandaşının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da aynı uçakta bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık kaynakları, sürecin tüm detaylarının yakından takip edildiğini ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımların atıldığını belirtti.

Gazze’ye giden en büyük filo

Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan en büyük sivil filo olarak biliniyor.

1 Ekim akşamı Gazze açıklarına yaklaşan filoya İsrail ordusu saldırı düzenlemiş, onlarca gemi yasa dışı şekilde ele geçirilmişti.

Yüzlerce aktivistin alıkonulmasının ardından uluslararası tepkiler yükselirken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke vatandaşlarının güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için diplomatik temaslar başlatılmıştı.

