Papa’nın sağlığı hakkında açıklama geldi: Canlı Yayın

Vatikan, Papa Francis’in sağlık durumunun hafif bir iyileşme gösterdiğini açıkladı. 88 yaşındaki Papa, geçtiğimiz hafta çift taraflı zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin ziyaret ettiği Papa’nın morali yüksek olduğu belirtilirken, doktorlar enfeksiyon göstergelerinde düzelme olduğunu duyurdu.

Papa Francis’in Sağlığı İyileşme Gösteriyor

Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre, Papa Francis’in sağlık durumu altıncı günde hafif bir iyileşme gösterdi. Geçen hafta Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan 88 yaşındaki ruhani lider, çift taraflı zatürre nedeniyle tedavi altına alınmıştı.

Vatikan’ın yaptığı son açıklamada, kan testlerinde olumlu gelişmeler kaydedildiği ve iltihap seviyelerinin azaldığı belirtildi. Papa’nın moralinin yerinde olduğu, kahvaltısını yaptığı ve kısa süreliğine yatağından kalkarak koltuğuna oturabildiği bildirildi.

İtalya Başbakanı Meloni’den Destek Ziyareti

Papa Francis’i hastanede ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada “Onu uyanık ve enerjik bulduğum için çok mutlu oldum. Her zamanki gibi şakalaştık, neşesini kaybetmemiş” ifadelerini kullandı. Meloni, İtalyan hükümeti ve halkı adına geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Papa’nın Programları Askıya Alındı

Papa Francis’in sağlık durumu istikrarlı olsa da, doktorlar dinlenmesini tavsiye etti. Vatikan yetkilileri, Cumartesi günü planlanan papalık buluşmasının iptal edildiğini ve Papa’nın Pazar günü Ayin’e katılamayacağını duyurdu.

Hastane çevresinde toplanan ziyaretçiler, Papa’nın iyileşmesi için dua etmeye ve ona destek mesajları bırakmaya devam ediyor. Vatikan yetkilileri, tedavi sürecinin dikkatle takip edildiğini ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceğini vurguladı.

