12 Dev Adam eze eze finalde

12 Dev Adam’dan ilk yarıda 49 sayı

12 Dev Adam, tarihinde 24 yıl sonra ilk kez yarı finale yükseldiği Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Yunanistan ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar maçın başında 12-3 öne geçerken ilk periyodu da 26-16 üstün tamamladı. Milli takımımızda Ercan Osmani ilk 10 dakikada 14 sayı attı. İkinci çeyreğin ilk bölümünde iki takım da sayı bulmakta zorlanırken 5 dakika 33-24 Türkiye’nin üstünlüğüyle geçildi. Devreye ise A Milliler farkı açıp girdi: 49-31. En skorer oyuncumuz Ercan Osmani devreyi 18 sayıyla tamamladı.

A Milliler, çelik gibi savunma yaptı

İkinci yarının ilk periyodunda 5 dakika sonunda Millilerimiz, 64-38 ile farkı daha da açtı. Takımımız, son çeyreğe de 72-51’lik skor avantajıyla girdi. Son çeyrekte ise üstünlüğünü koruyup maçı da 94-68 kazanan A Milliler, 2001’den bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi. A Milli Basketbol Takımımız, 14 Eylül Pazar TSİ 21.00’de Almanya ile şampiyonluk maçına çıkacak. Yunanistan-Finlandiya arasındaki Avrupa üçüncülüğü maçı ise aynı gün TSİ 17.00’de oynanacak.

68-94

TÜRKİYE-YUNANİSTAN

SALON: Riga Arena / Riga

HAKEMLER: Matthew Leigh Kallio (Kanada), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Jorge Vazquez (İspanya)

1. PERİYOT: 16-26

2. PERİYOT: 15-23 (31-49)

3. PERİYOT: 20-23 (51-72)

4. PERİYOT: 17-22

5 FAULLE ÇIKAN: Kostas Papanikolaou (38.18)

YUNANİSTAN: Tyler Dorsey 9, Kostas Sloukas 15, Kostas Papanikolaou 2, Giannis Antetokounmpo 12, Kostas Antetokounmpo 6, Konstantinos Mitoglou 3, Vasileios Toliopoulos, Panagiotis Kalaitzakis 11, Alexandros Samodurov 3, Giannoulis Larentzakis 3, Thanasis Antetokounmpo 4, Dimitrios Katsivelis

TÜRKİYE: Shane Larkin 14, Şehmus Hazer 7, Cedi Osman 17, Alperen Şengün 15, Ercan Osmani 28, Kenan Sipahi, Adem Bona, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim 6, Sertaç Şanlı