Peru’nun yeni cumhurbaşkanı Dina Boluarte kimdir?

Dina Boluarte, Çarşamba günü Kongre’nin Pedro Castillo’yu boş bir önergeyi onaylayarak görevden almasının ardından Peru’nun yeni cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. / Dina Boluarte kimdir?

Son dönemin en büyük siyasi krizini yaşayan Peru’da cumhurbaşkanı değişti. Yaşananlardan sonra “Dina Boluarte kimdir?” sorusu gündemde.

Çalkantılı ortamda, birkaç saat öncesine kadar ülkenin cumhurbaşkanı yardımcısı olan Dina Boluarte, bugün yapılan bir oturumda Kongre’nin genel kurulu önünde yemin ettikten sonra Pedro Castillo’nun yerine geçti.

Peru’nun ilk kadın cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Pedro Castillo’nun tutuklanmasının ardından bugün yemin ederek göreve başladı.

Boluarte, görev süresini Temmuz 2026’ya kadar tamamlayacak. Bu, Peru’nun beş yıldan kısa bir süre içinde altıncı kez yeni bir cumhurbaşkanına sahip olması demek.

İlk konuşmasında “ulusal birlik hükümeti kurmak için siyasi ateşkes” çağrısında bulunan Boluarte, savcılık ve Sayıştay’ın desteğiyle yolsuzlukla mücadele edeceğini söyledi.

Boluarte, “İlk önlemim, yolsuzlukla her boyutta yüzleşmektir.” dedi ve şöyle devam etti: “Basının ve yargı organlarının tüm Peruluların parasına yönelik utanç verici soygun eylemlerini nasıl bildirdiğini tiksinti ile gördüm, bu kanserin kökü kazınmalı.”

Boluarte, Castillo’nun Kongre’yi anayasaya aykırı olarak geçici olarak kapattığını ilan ettiği için görevden alınması ve tutuklanmasının ardından iktidara geldi.

Dina Boluarte kimdir?

60 yaşındaki Dina Ercilia Boluarte Zegarra Single State Platform’da yayınlanan özgeçmişine göre, San Martín de Porres Özel Üniversitesi’nden mezun olan bir avukat ve burada Noterlik ve Sicil Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.

Siyasi kariyerine 2007 yılında Surco’daki Ulusal Kimlik ve Medeni Durum Sicilinde (Reniec) üst yönetim danışmanı olarak ve daha sonra sorumlu başkan olarak başladı. 2018 yılında Peru Özgürlük Partisi ile Surquillo belediye başkanı adayı oldu. İki yıl sonra 2020’de olağanüstü milletvekili seçimlerine katıldı ama milletvekilliğini kazanamadı.

2021 genel seçimlerinde, Ulusal Seçim Jürisine (JNE) göre, Castillo başkanlığındaki formülde Peru Libre partisinin başkan yardımcılığına aday oldu ve ikinci turda 8.836.380 oy alarak galip geldi.

Yazar Santiago Rocangoglio’nun CNN’e verdiği bir röportajda belirttiği gibi, Peruluların ikinci tur karşısında yaşadıkları yol ayrımının ortasında, aşırı sol (Casillo tarafından temsil ediliyor) ile aşırı sağ (temsil edilen) arasında tartışıyorlardı. Boluarte, Yasama Meclisinin “Yürütme ile Anavatan lehine” koordinasyon sağlamaması durumunda Kongreyi kapatacağını belirttiği bazı açıklamalar yaptı.

Boluarte, 2021’de CNN’den Fernando del Rincón ile yaptığı bir röportajda geri adım attı ve şunları söyledi: “Söylediğim şey, Peru toplumunun ihtiyaçları için çalışan ve Devletin her iki gücünün de çalışabilmesi için Yürütme ile olumlu bir şekilde koordine olan bir Kongreye ihtiyacımız olduğu. Peru toplumunun birden fazla ihtiyacını karşılamak için koordineli bir şekilde Engelleyici bir Kongre istemiyoruz (…) Hiçbir zaman Kongreyi kapatacağımızı söylemedim.”

29 Temmuz 2021’de, Betssy Chávez’in Bakanlar Kurulu başkanı olarak atanmasının ardından istifasını sunduğu 25 Kasım 2022’ye kadar bu görevi sürdürdüğü Kalkınma ve Sosyal İçerme Bakanı olarak yemin etti.

Humberstone: Bir Zamanlar Savaş Sebebi Olan Hayalet Kasaba

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

