Peru: Alberto Fujimori 85 yaşında tahliye edildi

25 Perulu’nun öldürülmesiyle ilgili 25 yıl hapis cezası alan ve 2009’dan beri hapiste olan Peru eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori, 85 yaşında tahliye edildi.

1990’lı yıllarda 25 Peru vatandaşının ölüm mangaları tarafından öldürülmesiyle ilgili davada suçlu bulunan ve hapse atılan eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori insani gerekçelerle 85 yaşında tahliye edildi.

Fujimori, bölgesel bir insan hakları mahkemesinin tahliyesinin ertelenmesi yönündeki talebine rağmen Çarşamba günü insani gerekçelerle hapishaneden serbest bırakıldı.

Peru’yu 1990’dan 2000’e kadar yöneten Fujimori, 2009 yılında insan hakları ihlalleri suçlamasıyla mahkum edildi. Hükümet, Aydınlık Yol komünist isyancılarıyla savaşırken 25 Perulu’nun öldürülmesinin arkasındaki isim olmakla suçlandı.

Solunum cihazıyla hapishaneden çıkan Fujimori için taraftarları hapishane çıkışında tahliyesini bekledi.

Önceki gün Anayasa Mahkemesi, eski devlet başkanının 2017 yılında insani gerekçelerle affını onaylamıştı. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi daha önce Perulu yetkililere Anayasa Mahkemesi’nin kararını şimdilik uygulamamaları ve Fujimori’yi gözaltında tutmaları yönünde çağrıda bulunmuştu ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ancak hapishane yönetimi kısa süre sonra karara uyacağını ve Fujimori’yi serbest bırakacağını duyurdu.

Fujimori, ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle 25 yıl hapis cezasını çekiyordu.

1990’dan 2000’e kadar olan görev süresi boyunca, güvenlik güçlerine sol görüşlü ve yıkıcı olduğu iddia edilen güçlere karşı sert müdahalelerde bulundu ve parlamentonun yetkisi kaldırıldı.

O dönemde devlet kendisini Maocu terör örgütü Shining Path’in tehdidi altında görüyordu. Ayrıca on binlerce yerli kadın, sahip oldukları çocuk sayısını azaltmak amacıyla zorla kısırlaştırıldı.

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