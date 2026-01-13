Fenerbahçe, N’Golo Kante’yi alıyor

N’Golo Kante’nin sözleşmesi bitiyor
Ara transferde kadrosunu Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Anthony Musaba ile güçlendiren Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni hedef dünyaca ünlü orta saha N’Golo Kante
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek, tecrübeli oyuncunun temsilcisiyle görüşmek için bugün Suudi Arabistan’a gitti.
Fransa’nın önde gelen spor gazetesi L’Equipe, “Fenerbahçe, Al-Ittihad ile sözleşmesinin bitmesine altı ay kalan N’Golo Kante’yi kadrosuna katmak istiyor” dedi.
34 yaşındaki orta saha, Chelsea ile sayısız başarı elde etmesinin ardından 2023 yılında kulüpten ayrılarak Suudi ekibi Al Ittihad’a imza atmıştı.
Kariyerinde toplam 533 maça çıkan Fransız yıldız, 33 gol, 39 asistlik performans sergiledi.
Deneyimli oyuncu bu sezon ise 21 karşılaşmada forma giyip 1 gol attı.
Kante’nin kariyerinde kazandığı kupalar;
1 Dünya Kupası (Fransa)
1 UEFA Şampiyonlar Ligi (Chelsea)
1 UEFA Süper Kupa (Chelsea)
1 UEFA Avrupa Ligi (Chelsea)
1 UEFA Uluslar Ligi (Fransa)
1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası (Chelsea)
1 İngiltere Kupası (Chelsea)
2 Premier Lig (Chelsea & Leicester City)
1 Suudi Arabistan Pro Ligi (Al Ittihad)
1 Suudi Arabistan Kupası (Al Ittihad)