FutbolSporTürkiyeVideo

Fenerbahçe, N’Golo Kante’yi alıyor

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin ardından dünya çapındaki orta saha N'Golo Kante'yi transfer etmeye hazırlanıyor

NationalTurk NL13/01/2026
14 1 dakika okuma süresi
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin ardından dünya çapındaki orta saha N'Golo Kante'yi transfer etmeye hazırlanıyor

N’Golo Kante’nin sözleşmesi bitiyor

Ara transferde kadrosunu Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Anthony Musaba ile güçlendiren Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.

Sarı-lacivertlilerde yeni hedef dünyaca ünlü orta saha N’Golo Kante

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek, tecrübeli oyuncunun temsilcisiyle görüşmek için bugün Suudi Arabistan’a gitti.

ngolokante 1

Fransa’nın önde gelen spor gazetesi L’Equipe, “Fenerbahçe, Al-Ittihad ile sözleşmesinin bitmesine altı ay kalan N’Golo Kante’yi kadrosuna katmak istiyor” dedi.

34 yaşındaki orta saha, Chelsea ile sayısız başarı elde etmesinin ardından 2023 yılında kulüpten ayrılarak Suudi ekibi Al Ittihad’a imza atmıştı.

Kariyerinde toplam 533 maça çıkan Fransız yıldız, 33 gol, 39 asistlik performans sergiledi.

Deneyimli oyuncu bu sezon ise 21 karşılaşmada forma giyip 1 gol attı.

Kante’nin kariyerinde kazandığı kupalar;

1 Dünya Kupası (Fransa)
1 UEFA Şampiyonlar Ligi (Chelsea)
1 UEFA Süper Kupa (Chelsea)
1 UEFA Avrupa Ligi (Chelsea)
1 UEFA Uluslar Ligi (Fransa)
1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası (Chelsea)
1 İngiltere Kupası (Chelsea)
2 Premier Lig (Chelsea & Leicester City)
1 Suudi Arabistan Pro Ligi (Al Ittihad)
1 Suudi Arabistan Kupası (Al Ittihad)

Kante “Beşiktaşlıyım” demişti – Video

Bağlantılar
NationalTurk NL13/01/2026
14 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu