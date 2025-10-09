En Son HaberlerGündemTürkiye

TV100’de şok ayrılık

TV100, Halk TV'den bir ay önce gelen İsmail Küçükkaya ve "Para Manşet" programının sunucusu Ebru Baki ile yollarını ayırdı

TV100 format değişikliğine gidiyor

TV100 ekranlarında sabah kuşağında şok edici bir değişim yaşandı. Kanal yönetimi, “Yenigün” ve “Para Manşet” programlarını yayından kaldırma kararı aldı. Bu kararın ardından, “Yenigün” programının sunucusu İsmail Küçükkaya ve “Para Manşet” programının sunucusu Ebru Baki ile yollar ayrıldı. TV100’ün “Türkiye’nin haberdeki öncü yüzü” sloganıyla sürdürdüğü yayın politikasında yeni bir döneme giriliyor. Edinilen bilgilere göre, hafta içi her sabah 08.00 – 10.00 saatleri arasında yayınlanan “Yenigün” ve 10.00 – 12.00 saatleri arasında ekrana gelen “Para Manşet” programlarının sona ermesi, kanalın sabah kuşağında köklü bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

