Vincenzo Montella vergi rekortmeni

Vincenzo Montella’dan rekor vergi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Listenin ilk sırasında dikkat çeken bir isim yer aldı. Adana Defterdarlığı’nın web sitesinde yer alan listeye göre; Türkiye A Milli Futbol Takımı‘nın teknik direktörü Montella, maaş ve huzur hakkından verdiği vergiyle vergi rekortmeni oldu. Montella’nın yayımlanan listede 60 milyon 814 bin 988 TL ve 12 kuruş vergi ödediği görüldü. 2. ve 3. sırada yer alan isimler adının açıklanmasını istemezken; Turunçgil yetiştiren Bülent Özler ise 19.7 milyon TL vergi ödeyerek 4. sırada yer aldı. Adana’nın vergi rekortmeni Montella 2 Eylül 2021-30 Haziran 2023 tarihleri arasında Adana Demirspor teknik direktörü olarak görev alıyordu. Tarım ve sanayi kentlerinden Sivas’ta 2024 yılı vergi rekortmeni listesinde Sivasspor’un Yunan orta saha oyuncusu Charilaos Charisis ikinci sırada yer aldı. Charisis, 2024 yılı içerisinde 7 milyon 650 bin liralık vergi ödedi. Konya’da da Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Haubert Sitya 12 milyon 567 bin lira vergi ödeyerek listede 12. sırada yer aldı. Konyaspor’daki bir başka oyuncu Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin lira vergiyle listenin 27. sırasında yer alırken; Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin TL ile 50. sırada kendine yer buldu.