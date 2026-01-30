Fenerbahçe, play-off turunda

Fenerbahçe golü erken buldu

Beşiktaş’ın Tüpraş Park Stadı’nın finaline ev sahipliği yapacağı 2026 UEFA Avrupa Ligi’nde 8 haftalık lig aşaması tamamlandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya’da FCSB (eski adıyla Steaua Bükreş) takımı ile 1-1 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı korner atışına iyi yükselen İsmail Yüksek, kafayla topu filelere gönderdi.

Ev sahibinde Jiro Cisotti, 71’de skora dengeyi getirdi.

Ekibimizde kaleci Ederson devleşerek yenilgiyi önleyen isim oldu.

Bu sonuçla lig aşamasını 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamlayan sarı-lacivertliler 12 puanla adını 19. sıradan play-off turuna yazdırdı.

Temsilcimiz yarın TSİ 15:00’te çekilecek kurayla İngiltere’den Nottingham Forest ya da Çekya’dan Viktoria Plzen ile eşleşecek.

Turu geçmesi halinde ise son 16 turunda Real Betis veya Midtjylland ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde Kanarya kuraya seri başı olarak katılamayacağı için ilk maçı evinde oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda ilk maçlar 19 Şubat, rövanşları ise 26 Şubat’ta oynanacak.

Kupada Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg, Roma ilk 8’de yer alarak adını direkt son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagreb, Brann ise play-off turu oynayacak.

İsmail Yüksek köşeye bıraktı – Video