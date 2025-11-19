150 bin nüfuslu Curaçao Dünya Kupası’na damga vurdu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, futbol tarihine geçecek bir geceye sahne oldu. Sadece 150 bin nüfusa sahip olan Curaçao, Jamaika deplasmanından aldığı golsüz beraberlikle ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti. Bu tarihi başarı, ada ülkesini turnuvaya katılan en küçük ulus konumuna taşırken, tribünlerde gözyaşlarıyla kutlanan anlar dünya futbolunun unutulmaz hikâyelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Aynı gecede Haiti 52 yıl sonra Dünya Kupası’na dönmeyi başarırken, Panama da aldığı galibiyetle ikinci kez turnuvada yer alma hakkını elde etti.

Curaçao’dan tarihe geçen başarı

Karayipler’in küçük ada ülkesi, elemelerin son maçında Jamaika ile deplasmanda karşılaştı. Zorlu mücadele 0-0 sona erdi ve bu sonuç Curaçao’nun grubu zirvede tamamlamasına yetti. Grup maçlarında yenilgi yüzü görmeyen takım, altı maçta topladığı 12 puanla adını Dünya Kupası’na yazdırdı.

Teknik direktör Dick Advocaat ailesel bir sorun nedeniyle son maçta takımın başında yer almasa da, deneyimli çalıştırıcının takım üzerindeki etkisi sıkça vurgulandı. Fenerbahçe’yi de çalıştıran Advocaat, göreve geldiğinden bu yana çıktığı 18 maçta güçlü bir performans sergiledi.

Kadroda Türkiye’de forma giyen isimler de dikkat çekti; Konyasporlu Bazoer ile Bandırmasporlu Leandro Bacuna eleme sürecine damga vuran oyuncular arasında yer aldı.

Haiti 52 yıl sonra Dünya Kupası’nda

Silahlı grupların stadı işgal etmesi nedeniyle iç saha maçlarını neutral bir ülkede oynamak zorunda kalan Haiti, tüm zorluklara rağmen elemeleri üstün bir performansla tamamladı. Nicaragua’yı mağlup eden Haiti, 1974’ten bu yana ilk kez Dünya Kupası bileti aldı.

Takımın bulduğu erken gol ve devre sonundaki kritik bitirici hamle, ülkede uzun süre unutulmayacak bir sevinci beraberinde getirdi.

Panama ikinci kez turnuvada

Elemelerin diğer kazananı Panama oldu. El Salvador karşısında aldığı 3-0’lık net galibiyetle grubunu zirvede tamamlayan Panama, Rusya 2018’den sonra ikinci kez Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Üç golle gelen bu önemli galibiyet, rakibi Surinam’ın umutlarını da söndürdü.

Play-off bileti alan ülkeler belli oldu

Elemelerde ikinci olan Jamaika ve Surinam, kıtalararası play-off hakkı elde eden iki Concacaf ülkesi oldu. Bu ekipler, Bolivya, Yeni Kaledonya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Irak ile birlikte Mart 2026’da yapılacak mini turnuvada mücadele edecek ve iki takım daha Dünya Kupası vizesi alacak.

Turnuvaya katılacak ülkeler

Turnuvanın genişleyen yapısıyla birlikte 48 takıma çıkan Dünya Kupası’nda şu ana kadar yer alması kesinleşen ülkeler şöyle:

Meksika, ABD, Kanada, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Almanya, Hırvatistan, İskoçya, İspanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Fas, Kolombiya, Uruguay, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avustralya, Norveç, Mısır, Cezayir, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Katar, Özbekistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Yeni Zelanda, Curaçao, Haiti, Panama.

