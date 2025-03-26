İyi Parti Grup Toplantısı Gerçekleşti.

İYİ Parti Grup Toplantısında Sert Mesajlar: “Terör Övgüsü Yayılıyor, Askerler Hain İlan Ediliyor”

İYİ Parti grup toplantısında konuşan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’nin güncel siyasal ortamına ve hükümetin politikalarına yönelik sert ifadeler kullandı. Dervişoğlu, özellikle İstanbul’da terör örgütü liderlerine ait mesajların kamuya açık şekilde yayımlanmasına dikkat çekerek, “Mustafa Kemal’in askerleri ihraç edilirken, katil sürülerine umut hakkı vaat ediliyor” dedi.

Dervişoğlu’ndan Hükümete Tepki: “Tarihte Görülmemiş Bir Ortaklık”

İYİ Parti grup kürsüsünde konuşan Dervişoğlu, “Tarihte kahramanların hain, hainlerin kahraman olduğu zamanlar olmuştur. Ancak millet ve devlet düşmanlarının iktidara ortak edilmesi daha önce görülmemiştir,” diyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerinin sarsıldığını savundu.

“İstanbul’un orta yerinde hükümlü teröristin videoları oynatılıyor, mesajları yayınlanıyor. Terör örgütüne, örgüt başına ve bunları övenlere barış havarisi muamelesi yapılırken, Mustafa Kemal’in askerleri ihraç edilip hain yaftası yapıştırılıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yönelik Sözler: “Yemin Ettiğin Makamın Hakikatine Yaklaşıyor Musun?”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Dervişoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşları bir şeye itiraz ediyor. Bu ne ola ki diye kendine soruyor musun?” diyerek şunları sordu:

“Bir kere olsun, namusun ve şerefin üzerine yemin ettiğin Cumhurbaşkanlığı makamının hakikatine yaklaşıyor musun?”

Dervişoğlu, hükümeti “krizle gelip kaosla kalmakla” suçlayarak, mevcut siyasi düzene karşı toplumun adalet ve güven arayışına dikkat çekti.

Emniyet Güçlerine ve Bürokrasiye Çağrı

İYİ Parti grup toplantısında emniyet mensuplarına seslenen Dervişoğlu, “Gençliğinizin heyecanı ve devlet görevinin verdiği özgüvenle ileride pişman olacağınız adımlardan kaçının” diyerek şunları söyledi:

TOPLANTI Tamamı;



“Mukaddes görevinizi, üniformanızı kendilerini devlet zannedenlerin kibrine ve hırsına lekeletmeyin.”

Ayrıca, yargı ve bürokrasi içindeki yöneticilere de çağrıda bulunan Dervişoğlu, “Saraydan ve AK Parti Genel Merkezi’nden gelen emirleri daha telefon kapanmadan imzalayanlara sesleniyorum: Ağaca yaslanmayın kurur, insana güvenmeyin ölür. Payidar olan yalnızca büyük Türk milletidir,” ifadelerini kullandı.

“Silivri Soğuktur” Hatırlatması

Konuşmasında geçmişte yaşanan hukuksuzluklara da değinen Dervişoğlu, “Silivri soğuktur” sözünü hatırlatarak, Türkiye’nin yeniden aynı hatalara düşmemesi gerektiğini belirtti. Kumpas davaları ve hukuksuz operasyonlara atıf yapan Dervişoğlu, “Kardeşi kardeşe kırdıran anlayışa teslim olmayacağız” dedi.