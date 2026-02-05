Jeffrey Epstein’in ilk kurbanı İngiltere Başbakanı!

Jeffrey Epstein, dünya siyasetini yerle bir edebilir

Amerikalı finansçı Jeffrey Epstein ile ilgili 30 Ocak’ta yayımlanan son belgeler İngiltere’de de siyasetin en tepesinde ciddi bir krize dönüşmüş durumda.

Krizin merkezinde düne kadar İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson yer alıyordu.

Mandelson Eylül 2025’te İngiltere‘nin ABD büyükelçisiyken görevinden alındı.

Son ortaya çıkan belgelerdeki ifşaatlar sonrasıysa Lordlar Kamarası’ndan da istifa etmek zorunda kaldı.

Ancak onu büyükelçilik görevine atayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer da büyük bir siyasi baskı altında.

Starmer 4 Şubat’taki parlamento oturumunda, Mandelson’ı bu göreve atarken, eski büyükelçinin, pedofili suçundan hüküm giymesi sonrası da Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığının sürdüğünü bildiğini kabul etti.

Başbakan Starmer, Mandelson’ın Jeffrey Epstein ile olan ilişkisinin “derinliği ve kapsamı” konusunda yanıltıldığını savundu.

Starmer, Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi konusunda Mandelson’ın kendi ekibine “defalarca yalan söylediğini” iddia etti. “Onu atadığıma pişmanım” dedi.

“O zaman şimdi bildiklerimi bilseydim, asla hükümete yaklaşmasına izin vermezdim” şeklinde konuştu.

Bu savunmaya karşın Starmer, kendi partisi içinden de sert tepkilerle karşı karşıya.

İktidardaki İşçi Partisi milletvekili Paula Barker, BBC’ye yaptığı açıklamada, Starmer’ın Mandelson’ı atarken, Jeffrey Epstein ile dostluğunu bildiğini itiraf etmesinden “hayal kırıklığına uğradığını” ve “tiksinti duyduğunu” söyledi.

BBC’nin politika muhabiri Henry Zeffman, İşçi Partili vekiller arasındaki havanın çok karamsar olduğunu aktarıyor.

Zeffman, başbakanlık görevinde kontrolü kaybettiğine dair “çok sayıda işaretin” olduğuna da işaret ediyor.

Buna kanıt olarak da, Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanması sürecine ilişkin resmi belgelerin yayımlanıp yayımlanmamasıyla ilgili süreçte kontrolün artık hükümette olmamasını gösteriyor.

Bunun yerine, belgeler, milletvekillerinden ve Lordlar Kamarası üyelerinden oluşan partiler üstü bir kurul olan İstihbarat ve Güvenlik Komitesi tarafından incelenecek.

Belgelerde neler var?

Epstein ve Mandelson arasındaki e‑posta yazışmaları, ikilinin sıcak ilişkilerini ve mali bağlantılarını, bazı özel fotoğraflar eşliğinde gözler önüne seriyor.

Mandelson, Epstein’in talebi üzerine ABD hükümeti nezdinde bankacılık kuralları konusunda lobi yapmakla ve Amerikan yönetimine gizli bazı belgeleri sızdırmakla suçlanıyor.

Belgeler, Mandelson’ın 2009 yılında dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown’a verilen bir ekonomi brifinginin detaylarını Epstein’e ilettiğini de gösteriyor.

Epstein, 2008 yılında Florida’da “reşit olmayan bir kişiden fuhuş talep etmek” suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı son belgelerde, Epstein ile Mandelson arasındaki başka bazı e‑postalar da ortaya çıktı.

E‑postalarda Mandelson’ın Epstein’e “seks eksikliği” hakkında bir şaka yaptığı, iki ismin Mandelson’ın bir kitabı üzerine de yazıştığı, 2012’den itibarense aralarının bozulduğu görülüyor.

“Gerçek Epstein’i bilmiyordum”

BBC’nin edindiği bilgiye göre Mandelson, herhangi bir şekilde suç teşkil eden bir eylemde bulunmadığını ve mali kazanç motivasyonuyla hareket etmediğini söylüyor.

Dosyalarda yayınlanan banka dekontlarına göre Epstein, partneri Reinaldo Avila da Silva da dahil olmak üzere Mandelson ile bağlantılı hesaplara en az 75.000 dolar ödeme yapmış görünüyor.

Epstein’in Mandelson’a New York’taki dairelerinden birinde kalması için bir yer ayarladığı ve Epstein’in “ev sahipliği yapmaktan heyecan duyuyorum ve orada olmadığım için üzgünüm” yazdığı ayrı bir e-posta yazışması görülüyor.

Mandelson 1 Şubat Pazar günü yaptığı açıklamada “Epstein’ı tanımış olmaktan” ve Epstein’ın mahkumiyetinin ardından ilişkisini sürdürmekten duyduğu pişmanlığı yineledi.

BBC’ye verdiği demeçte “(Epstein’in) suçlarında hiçbir zaman suçlu ya da suç ortağı olmadım. Herkes gibi ben de onun hakkındaki asıl gerçeği ölümünden sonra öğrendim” demişti.

Belgeleri sızdırdığı iddialarına yanıt vermiyor, ancak suç teşkil edecek bir eylemde bulunmadığını ve kişisel kazanç için hareket etmediğini savunuyor.

2008 küresel mali krizi sırasında ulusal çıkarlar için Epstein’in finans konusundaki uzmanlığına başvurduğunu iddia ediyor.

