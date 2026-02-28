İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine hava saldırıları

Lübnan’ın güneyinde gerilim yeniden tırmandı. İsrail ordusu el-Tuffah bölgesi ve Markaba kasabası başta olmak üzere birçok noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel ve uluslararası kaynaklara göre, saldırılar Blat, Vadi Barğuti ve el-Tuffah tepelerini hedef aldı.

İsrail “Quadcopter” dronelar da kullanıldı

Lübnan‘dan gelen bilgilere göre, Markaba’da üçüncü kez “quadcopter” tipi insansız hava araçları tarafından patlayıcı bırakıldı. İsrail tarafı saldırıların Hizbullah’a ait altyapıyı hedef aldığını savundu.

Ancak Al Jazeera muhabirleri, bombardımanın ağırlıklı olarak ormanlık ve tepelik açık alanlara isabet ettiğini, ilk etapta can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Ateşkes ihlalleri sürüyor

Saldırılar, Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasının ardından yaşanan ihlaller zincirinin son halkası olarak değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 127’si sivil olmak üzere 300’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Son dönemde yaşanan olaylar arasında Kfar Dan’da düzenlenen ve 16 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı saldırı da bulunuyor.

Geçen hafta Bekaa Vadisi ile Ayn el-Hilve Filistin mülteci kampında düzenlenen saldırılarda ise en az 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Silahsızlanma tartışması sürüyor

İsrail’in Lübnan topraklarının bir bölümündeki varlığı devam ederken, sınır köylerinin yeniden inşası ve yerinden edilen sivillerin dönüşü konusunda ilerleme sağlanamadı.

Hizbullah’ın silahsızlandırılması meselesi ise taraflar arasında çözüme kavuşmuş değil. Lübnan hükümeti, Litani Nehri’nin güneyinde silahsızlanmanın ilk aşamasının büyük ölçüde tamamlandığını açıklarken, Hizbullah yalnızca nehrin güneyine yönelik yükümlülüğü kabul ettiğini ve İsrail’in askeri operasyonları sürdüğü sürece silah bırakmayacağını duyurdu.

