Epstein dosyasından Deutsche Bank detayı

Jeffrey Epstein soruşturması çerçevesinde kamuoyuna yansıyan yeni FBI belgeleri, uluslararası finans dünyasında yankı uyandıran iddiaları beraberinde getirdi. Belgelerde, Almanya merkezli Deutsche Bank’ın kara para aklamayı önleme mekanizmalarında usulsüzlükler bulunduğu ve bazı yüksek profilli müşterilere ayrıcalık tanındığı öne sürüldü. Bankanın eski uyum görevlisi Tammy Hill McFadden’ın ifadeleri, hem finans hem de siyaset dünyasını ilgilendiren tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kripto işlemleri ve şüpheli transfer iddiası

FBI raporunda yer alan iddialara göre McFadden, 2016 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’e ait ticari hesaplarda yüksek miktarda kripto para hareketi tespit ettiğini belirtti.

McFadden, Kushner’in şirketinden bir “çalışan”a kripto para ile ödeme yapıldığını ancak bu kişinin şirket kayıtlarında yer almayan bir Rus vatandaşı olduğunun saptandığını ifade etti. Şüpheli olarak raporlanması talep edilen işlemlerin banka yönetimi tarafından “temelsiz” bulunarak engellendiği iddia edildi.

Epstein hesaplarına ilişkin dikkat çeken ifadeler

Eski yetkili, Epstein’in finansal ağının korunmasına ilişkin de dikkat çeken bilgiler paylaştı. McFadden, 2015 yılında Epstein’in hesaplarından 20’li yaşlardaki kadınlara yapılan düzenli para transferlerini raporladığını, ancak üst yöneticisinden “Epstein cezasını çekti, bu hesaplarda çalışmaya devam edin.” yanıtını aldığını öne sürdü.

Belgelerde, Deutsche Bank’ın Jacksonville şubesindeki uyum ekibinin Epstein ile ilişiğin kesilmesini talep ettiği, ancak bu talebin uzun süre sonuçsuz bırakıldığı da yer aldı.

102 siyasi isme denetim muafiyeti iddiası

McFadden’ın en dikkat çeken iddialarından biri ise bankanın iç denetim sistemiyle ilgili oldu.

Eski görevli, “Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi” statüsündeki 102 yüksek riskli ismin, kara para aklamayı önleme sistemi içinde “süresiz ertelenmiş” kategorisine alınarak olağan denetimlerden muaf tutulduğunu ileri sürdü.

Bu durumun düzeltilmesini talep ettiğinde kendisine yönelik bir “misilleme kampanyası” başlatıldığını savunan McFadden, performans notlarının düşürüldüğünü, primlerinin kesildiğini ve 2018 yılında görevine son verildiğini iddia etti.

Banka hakkında daha önce verilen cezalar

Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre Epstein’in Deutsche Bank bünyesinde 40’tan fazla hesap açtığı ve servetinin önemli bir bölümünü bu kurum üzerinden yönettiği belirlendi.

Banka, Epstein ile ilişkileri nedeniyle daha önce New York eyaletindeki finansal düzenleyicilere 150 milyon dolar ceza ödemiş, mağdurların açtığı davada ise 75 milyon dolarlık tazminat anlaşmasına gitmişti.

Deutsche Bank yönetimi, şüpheli faaliyetleri bildiren çalışanların cezalandırıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Ancak yayımlanan FBI belgeleri, kurum içindeki etik denetim ile müşteri ilişkileri arasındaki gerilmenin yeniden tartışılmasına yol açtı.

