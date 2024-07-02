Filistinliler, Han Yunus’tan ayrılıyor

İsrail’in tahliye emri vermesinin ardından Gazze’nin ikinci büyük kenti Han Yunus’un doğusundaki ilçelerden Filistinliler kaçmaya başladı.

Gece boyunca ve sabaha kadar, tanıklar Han Yunus’ta ve çevresinde birden fazla İsrail saldırısı bildirdi. Bir tıbbi kaynak ve Filistin Kızılayı, sekiz kişinin öldüğünü ve 30’dan fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Filistinliler, Han Yunus’u boşaltıyor

Bölgedeki Avrupa Gazze Hastanesi’nden de hastalar ve sağlık personeli, Hamas’a bağlı Gazze Sağlık Bakanlığı’nın tahliye talimatı vermesinin ardından ayrılıyor.

İsrail ordusu hastane için henüz bir tahliye emri vermedi.

Kızılay’ın, başka bir hastaneye nakledilen hastalara yardımcı olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler’in Gazze’deki Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) yetkilisi Louise Wateridge, evlerini yeniden terk etmek zorunda kalan insanların nereye gidebileceklerini sordu.

“Bu bölgede insanlar, Refah askeri harekâtından sonra zaten ağır hasarlı, yıkılmış, yapısal olarak güvenli olmayan binalarda hayatta kalmaya zorlanmıştı” dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’ye düzenlediği son operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, pazartesi günü Han Yunus bölgesinden İsrail’e doğru atılan yaklaşık 20 mermiye karşılık verdiklerini söyledi.

“İsrail Savunma Kuvvetleri, gece boyunca mermilerin atıldığı bölgedeki terör hedeflerini vurdu. Bunlar arasında silah depolama tesisi, operasyon merkezleri ve ek terörist altyapı tesisleri de yer alıyor.”

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas’ın “sivil altyapıyı ve sivil halkı canlı kalkan olarak kullanarak uluslararası hukuku sistematik olarak ihlal etmeye devam ettiğini” söyledi.

Filistin İslami Cihad’ın silahlı kanadı, pazartesi günü düzenlenen saldırının, aylardır Gazze’den İsrail’e yönelik başlatılan en büyük saldırı olduğunu duyurdu.

Han Yunus’un büyük bir kısmı, bu yılın başlarında Hamas’a karşı yürütülen İsrail saldırıları sırasında yıkıldı.

Bazı sakinlerinin daha sonra geri döndüğü şehir neredeyse tanınmaz halde. Yine de, birçoğu İsrail’in Rafah’taki saldırısından korunmak için geri döndü.

Şimdi bir kez daha birçok kişi büyük bir saldırı korkusuyla hareket halinde.



İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze‘ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar sonucunda binlerce sivil yaşamını yitirdi. Son açıklamaya göre ise Gazze’de 21 bin çocuk kayıp…

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