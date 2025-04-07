Şişli’de dehşet! Hamile kadın öldürüldü

Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi Yavru Kuş Sokak’taki beş katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Gece saatlerinde apartman dairesine giren maskeli 4 kişi, içeride bulunan 23 yaşındaki Gültekin Gezer ile hamile olduğu öğrenilen Kader Küçük Coşkun’a silahla ateş etti.

Şişli’de cinayet

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Dairede ağır yaralı halde bulunan Gezer ve Coşkun, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak her iki kişi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri güvenlik çemberine alındı

Polis ekipleri, olay sonrası bina çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Hayatını kaybeden Gültekin Gezer ve Kader Küçük Coşkun’un cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

