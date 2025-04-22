Trump’tan Merkez Bankası Başkanı Powell’a sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Faiz indiriminin geciktiğini savunan Trump, “Ekonomide bir YAVAŞLAMA olabilir, Bay Çok Geç, büyük bir kaybeden, faiz oranlarını ŞİMDİ indirmezse” ifadelerini kullandı.

Trump’tan sert sözler

Trump, Powell’ın ekonomik gelişmelere karşı tepkisinin yavaş kaldığını öne sürerek Fed’i faizleri “önleyici şekilde” düşürmeye çağırdı.

Borsalar sert düştü, dolar zayıfladı

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD piyasalarında büyük dalgalanmalar yaşandı. S&P 500 endeksi yüzde 2,4 düşerken, yıl başından bu yana kaybı yüzde 12’yi buldu. Dow Jones yüzde 2,5, Nasdaq ise yüzde 2,6 civarında değer kaybetti.

Güvenli liman olarak görülen dolar ve ABD devlet tahvilleri de bu süreçte değer kaybetti. Dolar endeksi, 2022’den bu yana en düşük seviyesine indi. Hazine tahvili faizleri ise yatırımcıların daha yüksek getiri talep etmesiyle yükseldi.

Altına rekor talep

Belirsizlik ortamında yatırımcılar “güvenli liman” arayışına girince altın fiyatlarında da tarihi zirve görüldü. Spot altın, ons başına 3.400 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı.

Powell’ın görevden alınması gündemde mi?

Trump’ın Powell’a yönelik eleştirileri yeni değil. İlk döneminde de Fed Başkanı’nı görevden almayı gündeme getirdiği belirtilmişti. Son olarak geçen hafta Powell için “Görevden alınması bir an önce gerçekleşmeli” diyen Trump’ın, bu konuda danışmanlarıyla değerlendirme yaptığı bildirildi.

Powell ise daha önce yaptığı açıklamada başkanın kendisini görevden alma yetkisi olmadığını belirtmişti. Ancak Trump’a yakın ekonomi danışmanlarından birinin, bu ihtimalin değerlendirildiğini doğruladığı aktarıldı.

Asya piyasalarında temkinli seyir

Trump-Powell gerginliği sadece ABD’de değil, Asya piyasalarında da temkinli bir havaya yol açtı. Japonya’nın Nikkei 225 ve Avustralya ASX 200 endeksleri yüzde 0,1 düşerken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.