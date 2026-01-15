ABD’de Trump’ın görmezden geldiği savaş!

Ülke basınında, “Minneapolis, Minnesota, Trump rejiminin işgali altında; en az 3.000 rejim gücü şehri terörize ediyor, izinsiz olarak ev ev baskın yapıyor ve insanları ve çocukları ten renklerine göre sokaktan kaçırıyor.” değerlendirmeleri yapılıyor.

Minnesota Valisi Tim Walz:

“Şu anda Minnesota’da yaşananlar akıl almaz. Haberler, federal hükümetin topluluklarımıza yağdırdığı kaos, yıkım ve travmanın boyutunu tam olarak yansıtmıyor. ABD vatandaşları da dahil olmak üzere insanları ayrım gözetmeksizin durdurup kimliklerini göstermelerini istiyorlar.”

“Marketlerde, otobüs duraklarında, hatta okullarımızda bile camları kırıyorlar, hamile kadınları sokakta sürükleyip Minnesotalıları rastgele yakalayıp kimliği belirsiz minibüslere tıkıyorlar. Masum insanları hiçbir uyarı ve yasal süreç olmadan kaçırıyorlar. Çok açık konuşalım. Bu, çoktan göçmenlik uygulaması meselesi olmaktan çıktı.”

“Bu, kendi federal hükümetimiz tarafından Minnesota halkına karşı organize edilmiş bir vahşet kampanyasıdır. Bu hafta Trump, ‘İntikam ve hesaplaşma günü geliyor’ diye bir açıklama yaptı. Bu, ona karşı üç kez oy kullanmaya cesaret eden ve özgürlük için cesaret, empati ve derin bir zarafetle mücadele etmeye devam eden bu eyalet halkına yönelik doğrudan bir tehdittir.”

Minnesota’da geçtiğimiz saatlerde göstericiler ile ICE polisleri arasında çatışmaların olduğu görüntüler de yayınlandı.

Minnesota adeta savaş alanı – Video