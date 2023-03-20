Başörtüsü yasağı: Berlin Eyaleti tazminat ödedi

Berlin eyaleti, başörtüsü taktığı için öğretmen olarak işe alınmayan kadınlara on binlerce avro tazminat ödedi. Bu, Milletvekili Elif Eralp’in yazılı bir sorusuna eğitim yönetiminin verdiği cevaba atıfta bulunarak “Tagesspiegel” tarafından bildirildi. Toplam 22 bin 170 avro tazminat ödendi.

Elif Eralp, Twitter’da Senato Eğitim, Gençlik ve Aile Dairesi’nin kadın haklarına saygı duymak yerine tazminat ödemeyi tercih ettiğini yazdı. Berlin Senatosu yönetiminin Federal Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı şikayetin reddedilmesinin ardından başörtüsü yasağının “yasadışı uygulamasının” sona ermesinden memnun.

Berlin tarafsızlık yasası şimdiye kadar devlet okullarındaki öğretmenlerin başörtüsü gibi görünür dini semboller takmasını 2005’te yasakladı.

Tagesspiegel’e göre 2016’dan bu yana dokuz öğretmen adayı başörtüsü nedeniyle işe alınmadıklarından şikayetçi. 2020’de Federal İş Mahkemesi, reddedilen bir kadının iddiasını onadı. Şubat ayının başında Berlin eyaleti, Federal Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bir anayasa şikayetiyle başarısız oldu.

Wegner başörtüsü yasağına bağlı kalmak istiyor

“Tagesspiegel”e göre Berlin Senatosu dört kadınla bir karşılaştırma yaptı. Bir kadın şikayetini geri çekti ve Senato üç davada yargılamayı kazandı. Federal Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında, devlet okullarında öğretmenler için genel bir başörtüsü yasağı getirilmesinin Temel Kanun’a aykırı olduğuna karar vermişti.

Berlin Tarafsızlık Yasası’nın nasıl devam edeceği hala belirsiz. SPD, Yeşiller ve Sol’dan oluşan eski koalisyon, koalisyon anlaşmasını Federal Anayasa Mahkemesi içtihatlarına uyarlama konusunda anlaşmıştı.

Önceki Adalet Senatörü Lena Kreck (Sol Parti) aslında tarafsızlık yasasını kaldırmak istiyordu. Bununla birlikte, CDU ve SPD şu anda yeni bir hükümet koalisyonu için müzakere ediyor. Yasaya bağlı kalmak ve onu mahkemeye uygun bir şekilde uyarlamak istiyorlar. CDU’nun en iyi adayı Kai Wegner, seçimden önce bir röportajda başörtüsü ve diğer tüm sembollerin okula ait olmadığını söylemişti.

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