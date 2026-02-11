Şansal Büyüka: Erman Toroğlu haklı

Şansal Büyüka: Ben de biliyordum

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Pazar akşamı Sözcü TV’deki programda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in buluşmada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki konuşmayı gündeme getirmişti.

Toroğlu aldığı duyumu paylaşarak, Dursun Özbek’in “Şampiyon olamazsak biteriz” dediği Hacıosmanoğlu’ndan yardım istediğini iddia etmişti.

Toroğlu, hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, eski hakeme adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Erman Toroğlu’nun eski program arkadaşı ve deneyimli gazeteci Şansal Büyüka’dan konuyla ilgili çıkış geldi.

Büyüka:

“Ben Erman Toroğlu’nun doğru söylediğini düşünüyorum.

Ve bu haberin medyanın bazı önemli isimlerinde de olduğunu biliyorum.

Gazeteciler, gazete müdürleri ve Youtube patronlarında bu bilgi vardı.

Bu bilgi bende de vardı.

Bunu ben de biliyordum, yalanlarınım diye kullanmadım açıkçası” dedi.

İşte Şansal Büyüka’nın açıklaması – Video