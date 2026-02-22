OrtadoğuAmerikaPolitikaVideo

İran savaşı başladı mı? Tahran’da patlamalar

ABD-İran arasında savaş için geri sayım sürerken bugün başkent Tahran'da patlamalar yaşandı

İran resti çekti! Savaş başlıyor mu?

İran ile ABD arasında nükleer konusunda yapılan görüşmeler sonuç vermedi.

İran‘ın Dini Lideri Ali Hamaney, ABD’ye rest çekerek savaşa hazır olduklarını söyledi.

Bugün başkent Tahran’daki Parand ilçesinde bazı binalarda şiddetli patlamalar oldu.

Patlamaların İsrail tarafından yapılan saldırılardan kaynaklandığı iddia edildi.

Bu arada Ali Hamaney, ülke ABD ve İsrail ile olası bir savaşa hazırlanırken, önemli yetkileri Ulusal Güvenlik Şefi Ali Laricani’ye devretti.

Laricani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı büyük ölçüde devre dışı bırakarak, kilit güvenlik, askerî ve diplomatik operasyonları fiilen yönetmeye başladı.

Hamaney, kendisi de dâhil olmak üzere üst düzey liderlerin öldürülmesi ihtimaline karşı, çok katmanlı halefiyet planlarını içeren kapsamlı acil durum hazırlıkları yapılmasını emretti.

Hamaney, ordusunu yüksek alarma geçirdi, füze sistemlerini stratejik noktalara konuşlandırdı, askerî tatbikatlar yaptı ve savaş sırasında iç huzursuzluğu bastırmak için iç güvenlik güçlerini hazırladı.

Başkent Tahran’da patlamalar tedirginliğe yol açtı – Video

