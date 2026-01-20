Trump’tan “Grönland ABD toprağı olacak” paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump’ın “ulusal güvenlik” gerekçesiyle Grönland’a ihtiyaç duyulduğunu söylemesinin ardından Danimarka ve Grönland ile ABD arasındaki gerilim yeni bir paylaşımla tekrar gündeme taşındı. Trump, Truth Social hesabından yayımladığı bir görselle, “Grönland ABD toprağı olacak” mesajı verdi. Paylaşımda Trump, üzerinde “Grönland, ABD Toprağı, Kuruluş 2026” yazan bir tabelanın bulunduğu alana ABD bayrağı dikerken tasvir edildi. Görselde Trump’ın yanında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yer aldı.

“Grönland, ABD Toprağı, Kuruluş 2026” detayı

Trump’ın paylaştığı görseldeki en dikkat çekici ayrıntı, tabelada yer alan “Grönland, ABD Toprağı, Kuruluş 2026” ifadesi oldu. Paylaşımın, Trump’ın Grönland’ın 2026’da ABD toprağı olacağı yönündeki iddiasını ve bunu “kendisinin sağladığı” mesajını verdiği değerlendirmesi yapıldı.

Görselde Trump, Vance ve Rubio’nun kararlı bir ifadeyle yer aldığı görüldü.

“Altın Kubbe” vurgusu ve yükselen tansiyon

Trump’ın, ABD’nin “ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı olduğunu” ve bunun “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını” savunmasının ardından Danimarka, Grönland ve ABD hattında tansiyonun yükseldiği ifade edildi. Son paylaşımın, bu gerilim devam ederken gelmesi dikkat çekti.

Trump’tan Birleşik Krallık’a sert sözler

Trump, açıklamasında Birleşik Krallık’a yönelik sert ifadeler de kullandı. Trump’ın paylaşımında şu sözlere yer verdiği aktarıldı:

“Şok edici bir şekilde, “parlak” NATO müttefikimiz Birleşik Krallık, şu anda hayati öneme sahip bir ABD askeri üssünün bulunduğu Diego Garcia Adası’nı Mauritius’a vermek için hiçbir neden olmaksızın planlar yapıyor. Çin ve Rusya’nın bu tam bir zayıflık göstergesi olan hareketi fark ettiklerine şüphe yok. Bunlar sadece gücü tanıyan uluslararası güçlerdir, bu yüzden benim liderliğim altındaki ABD, sadece bir yıl sonra, hiç olmadığı kadar saygı görüyor. Birleşik Krallık’ın son derece önemli bir toprak parçasını vermek istemesi büyük bir aptallık ve Grönland’ın ele geçirilmesi gereken çok uzun bir ulusal güvenlik nedenleri listesine eklenen bir başka neden. Danimarka ve Avrupalı müttefikleri doğru olanı yapmak zorundadır”

