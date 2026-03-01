İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Tahran’dan kritik bir açıklama geldi. İran basını, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı duyuruyu yayımladı. Açıklamada, saldırılar sırasında ülkenin en üst düzey askeri isimlerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Resmi açıklama yayımlandı

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Savunma Konseyi toplantısı sırasında, ABD-İsrail saldırılarında, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade hayatını kaybetmiştir.”

Açıklamada saldırının Savunma Konseyi toplantısı esnasında gerçekleştiği belirtildi.

Diğer isimler daha sonra duyurulacak

Saldırılarda hayatını kaybeden diğer komutanların isimlerinin daha sonra ilan edileceği kaydedildi. Üst düzey askeri isimlerin ölümü, İran’da güvenlik ve komuta yapısında önemli bir boşluk oluştuğu yönünde değerlendirmelere yol açtı.

