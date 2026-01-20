TürkiyeEn Son HaberlerVideo
Uyuşturucu operasyonunda 4 ünlüye gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın da dahil olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Uyuşturucu operasyonu tüm hızıyla sürüyor
Türkiye’de dizi-film sektörü, medya, iş insanları ve kulüp yöneticilerine yönelik başlatılan “uyuşturucu” operasyonları devam ediyor.
Soruşturmalar kapsamında bu sabah yeni bir dalga operasyon daha gerçekleştirildi.
Toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim’in sahibinin oğlu Abdullah Gençal gözaltına alındı.
Gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Bir başka Hürriyet köşe yazarı, “Cihanna” lakaplı Cihan Şensözlü de uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.