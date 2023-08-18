Kalaşnikoflu Rapçi Heijan Gözaltına Alındı!

Asıl adı Doğan Tarda olan Heijan gözaltında. Kalaşnikoflu klip çeken Heijan ve arkadaşları “Suç ve suçluyu övmek, illegal hayatı özendirmekle” suçlanıyor.

Sosyal medyada yayınlanan klipleriyle tanınan Heijan lakaplı tanınmış rapçi Doğan Tarda ve Muti lakaplı Mücahit Doğan ile 2 kişi hakkında “Aynen” klipleri sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Doğan Tarda ve iki şüpheli gözaltına alındı. Mücahit Doğan ise bulunamadı. Adreslerde yapılan aramalarda kalaşnikof replikası ve boncuk atan havalı silah ele geçirdi.

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada; “Sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmiştir.” denildi.

Açıklamada adı verilmeyen suç örgünün İtalya’da olduğu belirtilen firari Barış Boyun’un yönettiği suç örgütü olduğu iddia edildi.

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