Nord Stream saldırısı şüphesiyle Ukraynalı bir kişi İtalya’da tutuklandı

Almanya Federal Savcılığı, Ukraynalı Serhii K’nin İtalya’nın Rimini bölgesinde tutuklandığını açıkladı. Zanlının, 2022’de Baltık Denizi’nde Nord Stream 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarını hedef alan patlamalarda rol aldığı iddia ediliyor.

“Yat ile Bornholm’a gittiler”

Savcılara göre şüpheli, bir grup ile birlikte Almanya’nın Rostock Limanı’ndan kiralanan bir yatla yola çıkarak, Danimarka’nın Bornholm Adası yakınlarında boru hatlarının altına patlayıcı yerleştirdi.

Enerji krizini derinleştirmişti

26 Eylül 2022’de meydana gelen patlamalar, Avrupa’nın Rusya’dan gaz tedarikini ciddi biçimde kesintiye uğrattı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı; Rusya, ABD ve İngiltere’yi suçlarken, Batılı ülkeler Moskova’dan şüphelendi. Kiev ise herhangi bir bağlantıyı reddetti.

Şüpheliler arasında dalgıçlar

Geçen yıl Alman basınında çıkan haberlere göre bir grup Ukraynalı dalgıcın Baltık Denizi’ne açılarak saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Ağustos 2023’te bir dalgıç olan Volodymyr Z hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yargıya sevk edilecek

Savcılar, Rimini’de gözaltına alınan Serhii K’nin İtalya’dan iade edildikten sonra Alman mahkemesi önüne çıkarılacağını belirtti. Zanlı “ortaklaşa patlama düzenlemek” ve “anayasal düzeni hedef alan sabotaj”la suçlanıyor.

Henüz Ukrayna, Rusya veya başka bir devletin saldırıyla bağlantısını kanıtlayan doğrudan bir delil bulunmuyor.