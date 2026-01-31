Ali Koç hibe etti

Ali Koç, Divan Kurulu toplantısına katıldı

Fenerbahçe‘de Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Toplantıya eski başkan Ali Koç’un da katılması dikkat çekti. Koç, kulüpten tüm alacağını resmen hibe etti.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: “Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç’a kulübümüzün borç miktarı vardı. Başkanımız, ailesi ve varislerini de kapsayacak biçimde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu söylemişti. Kıymetli başkanımız, bu evrakları imzaladı ve kulübümüze teslim etti.”

Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Fenerbahçe üyeliğinde 50. yılı tamamladığı için eski başkanlardan Ali Şen’e ödül hazırlandı.

Ali Şen rahatsız olduğu için ödülü oğlu Metin Şen ve torunu aldı. Ali Koç’un da katıldığı ödül verme merasimi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise “Fenerbahçe Stadı’nın taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe var olduğu sürece bu stadyum Fenerbahçe’nin olacaktır. Bu stadyumda alın terimiz vardır. Biz devlete stat yaptırmadık. Genel kurul müsaade ettiği sürece stadımız ilelebet bizim olacaktır.” dedi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: “İki adet gayrimenkul ile ilgili yetki almıştık… İlk sonuçlanan ihale Kayışdağı projesiydi. 9.3 Milyar ihale bedeli ile tamamlandı. Oradan Fenerbahçe’ye minimum 3 Milyar TL gelir yansıyacak. Hasılat paylaşım bedeli olduğu için bu minimum rakam, daha çok gelir gelirse, Fenerbahçe’nin de geliri artacaktır.

Ataşehir’de Ülker Arena’nın yanındaki arazi 36 Milyar TL bedel ile Emlak Konut tarafından ihale edildi. Fenerbahçe’ye garanti edilen rakam 5,4 Milyar TL olacak.”

Fenerbahçe Kulübü’nün borcu, 27 Milyar 635 Milyon TL olarak açıklandı.

Bu arada Ali Koç, kongre üyesi Ahmet Çelebi’nin vefat haberini aldıktan sonra Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı.

