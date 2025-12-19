Sadettin Saran’dan iki bomba birden

Sadettin Saran kesenin ağzını açtı

Trendyol Süper Lig’de 16 hafta sonunda lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, ara transfer için düğmeye bastı.

Saran, İtalya’da PSV Eindhoven’ın orta sahası Joey Veerman’ın menajeriyle görüştü. Şampiyonlar Ligi’nin 25/26 sezonunda üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas atan oyuncusu olan Veerman’ın Fenerbahçe’de orta sahada 6 ve 8 numaralı pozisyonunda verimli olması bekleniyor.

383 karşılaşmada 70 gol, 102 asistle oynayan 27 yaşındaki futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi’nde şansı olması nedeniyle Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Bu arada sarı-lacivertlilerde bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Sebastian Szymanski’nin gelecek ay Jose Mourinho’lu Benfica’ya transferi gündemde.

Öte yandan başkan Sadetttin Saran’ın forvet hattı için de Atletico Madrid’den Alexander Sörloth ısrarı sürüyor. Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki Norveçli forvet için 30 milyon Euro’yu ödemeye hazır olduğu öğrenildi.