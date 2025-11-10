Slovakya’da yine tren kazası meydana geldi!

Orta Avrupa’nın en yoğun transit güzergâhlarından birine sahip Slovakya, son haftalarda iki ayrı tren kazasıyla sarsıldı. Son kaza 9 Kasım’da başkent Bratislava yakınlarında, şehrin kuzey banliyölerine giden Bratislava–Pezinok hattında meydana geldi. Slovak polisi, iki trenin çarpıştığı olayda “çok sayıda kişinin yaralandığını” açıkladı. Yaralı sayısı netleşmezken, olay yerine ambulanslar ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından hattın bir bölümü inceleme için trafiğe kapatıldı. Bu hat, Bratislava ile komşu Avusturya ve Çekya arasındaki en yoğun ulaşım koridorlarından biri olması nedeniyle ülke genelinde ulaşımı etkiledi.

Slovakya’da tren kazaları herkesi tedirgin etti

Bu kaza, 13 Ekim’de ülkenin doğusundaki Jablonov nad Turňou yakınlarında yaşanan çarpışmanın hemen ardından geldi. O kazada yaklaşık 80 yolcunun bulunduğu iki tren çarpışmış, en az 20 kişi yaralanmış, ikisi ağır şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Çarpışma sonucu bir lokomotif ve vagon raydan çıkmıştı.

Slovakya Ulaştırma Bakanlığı, kazanın sinyal gecikmeleriyle bilinen bir hat kesişiminde meydana geldiğini ve bölgenin teknik yenileme planına dahil edildiğini açıklamıştı.

Sinyalizasyon sistemine dikkat çekiliyor

Yetkililer, her iki kazanın da tren trafiğini yöneten sinyalizasyon ve kontrol sistemlerindeki aksaklıklardan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. Uzmanlar, yaşlanan altyapı, eski teknoloji ve personel eksikliğinin çarpışmalara zemin hazırladığı görüşünde.

Viyana merkezli bir ulaştırma güvenliği analisti, “Her iki kaza da hatların birleştiği noktalarda meydana geldiyse, bu tesadüf değil sistematik bir soruna işaret ediyor. Slovakya’nın sinyalizasyon sistemleri onlarca yıllık ve yenileme çalışmaları yavaş ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Hükümet baskı altında

Slovakya hükümeti, ikinci kazanın ardından henüz kapsamlı bir açıklama yapmadı ancak Ulaştırma Bakanlığı her iki kazanın da bağımsız bir komisyon tarafından inceleneceğini duyurdu.

Parlamentoda, altyapı yenileme sürecinin yavaşlığı ve acil durumlara hazırlık konularında bakanlara soru yöneltilmesi bekleniyor.

Kamuoyunda ise demiryolu işletmecisi Železnice Slovenskej Republiky (ZSR)’ye yönelik güven sarsılmış durumda. Sendikalar, eskiyen sinyalizasyon sistemlerinin yenilenmesi, otomatik fren teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve personel eğitimine daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulunuyor.

Avrupa Birliği baskısı ve geleceğe dair kaygılar

Slovakya’nın demiryolu ağı, Orta Avrupa’yı Balkanlar’a bağlayan önemli bir yük koridorunun parçası. Sıklaşan kazalar, ülkenin AB demiryolu güvenlik standartlarına uyumu konusunda da soru işaretleri yarattı.

Brüksel’in, dijital sinyal sistemi ETCS (European Train Control System)’in daha hızlı benimsenmesi için Slovakya’ya baskı yapabileceği belirtiliyor.

