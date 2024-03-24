Avrupa’da savaşın kapılarını açan Kosova bombardımanının 25. yıldönümü

24 Mart 1999’da başlayan Kosova operasyonu Avrupa’da savaşın kapılarını açtı

Sırp güçlerinin Kosova’dan çıkmasını, arabulucuların Kosova’ya girmesini ve evlerini terk etmek zorunda kalan Kosovalıların geri dönmesini hedefleyen operasyon, bölgedeki “dönüm noktası” olarak kabul ediliyor.

Kosova’ya uluslararası birliklerin konuşlandırılması teklifini dönemin Yugoslavya yönetiminin kabul etmemesi üzerine 24 Mart 1999’da başlatılan ve yaklaşık üç ay süren NATO harekatı ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki en büyük askeri operasyondu.

O dönem, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin onayı alınmadan yapılan askeri müdahale dört yıl sonra ABD’nın Irak’ı işgaline emsal oldu.

Daha sonra Rusya tarafından Gürcistan ve Ukrayna işgallerine de meşru bir zemin hazılandı.

24 Mart 1999’da NATO, Kosova’daki Arnavutlara karşı baskı ve katliamları durdurmak başlatıldığı söylenen harekatta Yugoslavya’ya karşı 78 gün süren bir hava saldırısına başladı.

NATO saldırılarında Sırbistan, Kosova ve Karadağ’daki askeri tesislerin hedef alındığı söylense de sivil altyapı da vuruldu.

Belgrad makamları en az 2500 kişinin öldüğünü, 12.500 kişinin de yaralandığını açıkladı, ancak net ölü sayısı hala bilinmiyor.

Bombardıman sırasında, 300 binden fazla Arnavut Kosova’dan kaçıp, komşu Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’a sığındı.

Bombardıman, Haziran 1999’da Sırp lider Slobodan Miloşeviç’in, Kosova’dan güçlerini çekmesi ve yerlerine NATO barış gücü birliklerinin gelmesini öngören bir barış anlaşmasını kabul etmesiyle sona erdi.

Bugün, aradan 25 yıl geçmesine rağmen NATO hala 5 bin askeriyle Kosova’da Kosovalı güvenlik güçleri ve Sırp azınlık arasında zaman zaman çıkan çatışmalarda arada kalıyorlar.

Putin: Yugoslavya’nın bombalanmasını Avrupa’da savaşın başlangıcı oldu.

Rus devlet kanalı Rossiya-1 TV tarafından yayınlanan ve Yugoslavya’nın bombalanmasının 25’inci yıldönümü vesilesiyle hazırlanan ‘Belgrad’ adlı belgeselde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, o dönemi trajik olarak nitelendirerek, “Batı’nın orada yaptıkları kabul edilemez.

Trajedi çok büyük. Herhangi bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı olmadan, doğrudan operasyon kararı alarak aslında Avrupa’nın merkezinde bir savaş başlattılar” ifadelerini kullandı.

Askeri operasyon, BM Güvenlik Konseyi’nin onayı olmaksızın, Batılı ülkelerin yetkililerinin ‘Sırpların Kosova özerk bölgesinde etnik temizlik yaptığı ve burada insani bir felakete yol açtığı’ iddialarına dayanılarak sürdürülmüş, NATO hava saldırıları, 24 Mart’tan 10 Haziran 1999’a kadar devam etmişti. Saldırılar esnasına Kosova müzesi başta olmak üzere bir çok tarihi eser büyük hasar görmüştü.

NATO bombardıman 87’si çocuk olmak üzere 2 bin 500’den fazla kişinin ölümüne ve 100 milyar dolarlık zarara yol açmış, bilim insanları, bombardımanlarda kullanılan seyreltilmiş uranyumun kanser vakalarında artışa yol açan etkilerini bu operasyon sonrası belgelemişti.