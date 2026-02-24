Lionel Messi, hakemi cezalandırdı!

Lionel Messi’ye çifte standart

ABD Ligi’nde, futbol tarihinde bir ilk yaşandı.

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, 3-0 kaybedilen Los Angeles FC maçı sonrası hakemle tartışmaya başladı.

38 yaşındaki futbolcu, hakem Pierre-Luc Lauziere’ye şunları söyledi:

“Sürekli saçma düdükler çalıyorsun”

“Bize saygı duymayı öğrenmelisin”

“Bizim maçlarımızı farklı yönetiyorsun”

Bununla da yetinmeyen Messi, maç bitiminde hakem odasına dalarken takım arkadaşı Luis Suarez tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.

2023 yılında hakem odasına dalan FC Cincinnati oyuncusu Matt Miazga, 3 maç ceza almış, ardından cezası 2 maça indirilmişti.

Ancak bu kez ceza alan hakem Pierre-Luc Lauziere oldu. MLS Ligi, 5 maç yönetmeme cezası alan Lauziere’in bir daha Inter Miami karşılaşmalarına atanmayacağını açıkladı.

Messi hakemle savaştı, cezayı aldırdı – Video