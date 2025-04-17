Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl?

DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder‘in tedavi gördüğü hastane Önder’in sağlık durumundaki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Parametreleri düzeliyor. Tedaviye iyi yanıt veriyor” denildi.

Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakım süreci sürüyor

Açıklamada, “Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER‘in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor” ifadesi kullanıldı.

