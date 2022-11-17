Rusya Ukrayna Savaşı: Tahıl anlaşması 120 gün uzatıldı

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, sözleşmenin 120 gün süreyle geçerli olacağını söyledi. BM ve Türkiye hareketi memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna altyapı bakanı Oleskandr Kubrakov’un Twitter’da yaptığı duyuruya göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşması 120 gün uzatılacak. Türk hükümeti de anlaşmayı doğruladı. Cumartesi günü sona erecek olan anlaşma “mevcut koşullar altında” devam edecek. Kıştan sonra “yeni anlaşmalar” olabilir.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Kiev’den gelen bilgilerin doğru olduğunu açıkladı. Guterres anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Birleşmiş Milletler’in Rusya’nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için de çok çalışacağını sözlerine ekledi. Moskova hükümeti bu noktada ısrar etmişti.

Anlaşma tahıl ihracatına izin veriyor

Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin aracılık ettiği anlaşma Cumartesi gecesi sona erecekti. 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan anlaşma, Ukrayna tahılının Karadeniz koruma koridoru aracılığıyla güvenli bir şekilde ihracına ve savaşa rağmen Rus gıda ve gübrelerinin ihracına izin veriyor.

Ukrayna, dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan savaşı nedeniyle Kiev’in tahıl ihracatı ciddi şekilde etkileniyor.

Guterres, sözleşmelerin yenilenmemesi halinde gıda fiyatlarının artacağı konusunda önceden uyarıda bulunmuştu. Anlaşma, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yarattığı küresel gıda krizini ele almak için çok önemli.

Uzmanlar, anlaşmanın küresel beslenme açısından önemine de vurgu yapmıştı. Uzman Marion Jansen, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen sanal bir etkinlikte, anlaşmayla tarım piyasalarının istikrara kavuştuğunu ve buğday fiyatlarının yeniden düştüğünü söyledi. Jansen, müzakereler başladığında küresel tahıl fiyatlarının çoktan düştüğünü söyledi.

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